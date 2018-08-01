Двое преступников похитили королевские короны 17 века из шведского собора

Шведская полиция разыскивает двоих подозреваемых в краже королевских регалий 17 века из собора города Стренгнеса в 90 километрах от Стокгольма . Добычей воров стали золотые короны Карла IX и его супруги Кристины, а также золотая держава, пишет издание

The Local

Kungliga kronor stals från Strängnäs domkyrkahttps://t.co/pX2zv6QJ3z pic.twitter.com/x8r1AL0ybM

— Svensk Historia (@svenskhistoria) 1 августа 2018 г.

Инцидент произошел днем 31 июля. Как сообщается на сайте

кафедрального собора Стренгнеса, драгоценности хранились под закрытой стеклянной витриной, оснащенной сигнализацией. Обстоятельства похищения не приводятся, но уточняется, что никакого насилия и угроз со стороны похитителей не было, в результате происшествия никто не пострадал.

Полиция считает, что подозреваемые покинули место преступления на женских велосипедах, вероятно, украденных, а затем скрылись на моторной лодке. Для розыска преступников был привлечен водный и воздушный транспорт. Операция продолжалась и ночью, но результатов не дала,

констатировали

в ведомстве.

Украденные сокровища объявлены в международный розыск. Правоохранители также опубликовали фотографии королевских регалий в надежде, что это сильно осложнит их сбыт, передает

По словам представителя полиции, слова которого приводит

The Guardian , обычно такие объекты рано или поздно находятся, так как «только горстка людей способна управиться с подобными предметами».

Специалисты не берутся оценивать стоимость похищенных украшений, отмечая их уникальность. Королевские короны, отделанные драгоценными камнями, серебром и жемчугом, — часть похоронных регалий Карла IX и Кристины. Изначально они были погребены вместе с монаршими особами (Карл скончался в 1611 году, Кристина — в 1625-м), но затем извлечены и выставлены на обозрение.