Защите Ратко Младича отказали в иске против медиков МТБЮ

"Да, это правда, они отказали в иске, невзирая на наши аргументы, они попросту повторяют одно и то же. Мы получаем от них тот же самый ответ, какие бы доводы мы ни приводили. Мы продолжим бороться в этом вопросе", — заявил Дарко Младич.