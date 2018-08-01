Защите Ратко Младича отказали в иске против медиков МТБЮ 

БЕЛГРАД, 1 августа. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) отказался принять к рассмотрению иск защиты бывшего командующего боснийских сербов Ратко Младича против врачей ООН, работавших с ним. Об этом заявил в среду корреспонденту ТАСС сын генерала Дарко Младич.
"Да, это правда, они отказали в иске, невзирая на наши аргументы, они попросту повторяют одно и то же. Мы получаем от них тот же самый ответ, какие бы доводы мы ни приводили. Мы продолжим бороться в этом вопросе", — заявил Дарко Младич.