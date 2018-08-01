Володин объявил об окончании самой длинной за 19 лет сессии Госдумы

Госдума завершила самую длинную за последние 19 лет весеннюю сессию, которая длилась семь месяцев. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Он напомнил, что на повестку Госдумы в текущем году оказало серьезное влияние послание президента Федеральному собранию РФ

Мы с вами определили для себя приоритетом его законодательное обеспечение. В рамках первоначального плана нам необходимо было принять 67 законов. На сегодняшний день принято 44. Осенью в наших планах рассмотреть еще 18 законопроектов, пять инициатив ожидаем от правительства РФ до конца года, — приводит слова Володина ТАСС

Председатель Госдумы отметил, что параллельно с решениями по текущей повестке депутатам также удалось разобраться с ворохом недоработанных законопроектов, которые находились в парламенте, начиная с 1994 года.

В работе над принятием законов участвовали не только парламентарии, но и эксперты — представители гражданского научного и делового сообщества, подчеркнул Володин.

Еще он обратил внимание, что за время весенней сессии Госдумой были принят целый ряд значимых социальных инициатив. Речь идет об увеличении минимального размера оплаты труда, расширении списка редких заболеваний и отмене государственных пошлин при восстановлении документов, утраченных при ЧС.