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Как вести себя в самолёте рядом с буйными пассажирами
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Как вести себя в самолёте рядом с буйными пассажирами 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Авиаэксперт Владимир Кормузов сразу после дебоша на борту самолета «Москва-Сочи» рассказал News.ru, что таких случаев меньше не становится. Особенно на рейсах, которыми летают россияне.
«Такое происходит очень часто. Причём не только когда наши соотечественники летят на отдых, но и когда они отправляются в командировки. К сожалению, многие пассажиры считают, что лишние полдня в пути — это мини-отпуск, который обязательно нужно провести весело», — говорит Кормузов.
Веселье, по мнению собеседника, зачастую заключается в ста граммах, а то и в литре спиртного. А дальше путешественники делятся на две группы: тех, кто мирно засыпает в полёте и тех, кто обязательно заявит о себе окружающим. Так вот, людям, которым не повезёт оказаться рядом со вторыми в небе, эксперты советуют в пьяный концерт не вмешиваться. По крайней мере, до того момента, пока это возможно.
«Нужно действовать по закону. Ведь если вы вступаете в контакт с дебоширом, то получается драка на борту. Для служителей закона не будет разницы, кто первый затеял её: отвечать придётся обоим. Так что лучше уж положиться на полицейских или экипаж. В России, кстати, стюарды в большинстве случаев пытаются утихомирить пассажира. А вот в Америке, например, они могут даже принять меры физического воздействия. И это бывает довольно часто», — отмечает Владимир Кормузов.
«Сдать» дебоширов членам экипажа стоит ещё и потому, что те перед полётом проходят специальную подготовку, в том числе психологическую. Поэтому стюардам скорее удастся «достучаться» до буянов, чем их соседям по креслам.
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