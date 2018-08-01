Едут не в столицы. Что принесло Южному Уралу расширение контактов с Китаем

Не так давно в Челябинской области прошли масштабные переговоры с участием представителей крупнейших компаний и предприятий Китая . Эти переговоры уже привели к заключению нескольких важных контрактов, а в регионе подготовили план важных бизнес-мероприятий с участием деловых кругов из КНР на 2019 год.

План составили по результатам прошедших переговоров, когда по приглашению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на Южный Урал прибыли представители 103 китайских компаний.

«Китай — это один ключевых и стратегических партнёров как России в целом, так и Челябинской области», — убеждён губернатор.

Укреплять линейные связи

Пожалуй, одним из самых значительных мероприятий станет круглый стол по развитию научно-технического сотрудничества между Челябинской областью и провинцией Хэйлунцзян, который состоится в рамках VI Российско-китайского «Экспо» в Харбине и станет логичным продолжением конференции, которая прошла 11-12 июля в Челябинске

Кроме того, для китайских туристов разработают маршрут по наиболее интересным местам Южного Урала. Притоку туристов и визитам бизнесменов должен содействовать и регулярный авиарейс Челябинск — Харбин, который действует с 4 июля этого года.

В этом же году нас ожидает ещё одно крупное событие с участием гостей из КНР — намеченный на осень Российско-китайский форум малого и среднего бизнеса.

«Мы стремимся укреплять линейные межрегиональные связи. Именно на этом уровне решаются ключевые вопросы для бизнеса. Нужно создать зону комфорта для взаимодействия, развивать экономические связи малого и среднего бизнеса», — пояснил Борис Дубровский.

Глава региона также напомнил, что на Южном Урале предприятия малого и среднего бизнеса выпускают уже треть от общего объёма продукции, и в этом экономика нашей области сходна с экономикой КНР, одной из самых динамичных в мире.

Можно с уверенностью предположить, что на предстоящем форуме будет немало представителей тех же компаний, которые приезжали в Челябинск.

«Ещё ни разу мы не принимали у себя столь масштабную по количеству делегацию Китая, — говорит директор центра внешнеэкономической деятельности Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Наталья Осипова . — Они едут не в Москву , не в Санкт-Петербург , а в Челябинск! Китайские предприниматели очень заинтересованы в южноуральской продукции. Кроме того, они везут с собой новые технологии и идеи их совместной реализации. Это уникальная возможность установить или расширить деловые контакты с Китаем для всего бизнес-сообщества Челябинской области».

Главными темами для переговоров были сельское хозяйство и агропромышленное производство, промышленность, образование, недвижимость, энергосбережение, инновации и IT-технологии, выставочная деятельность, культура и туризм. Все эти направления равно интересны как южноуральцам, так и участникам из КНР.

«Российско-китайская конференция — важное мероприятие в рамках Года российско-китайского межрегионального сотрудничества, — уверен заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян Цзя Юймэй. — Мы пригласили более ста компаний в Челябинск, чтобы найти новые направления партнёрства и открыть новую главу в традиционной дружбе между Китаем и Россией. Мы глубоко ощутили теплоту и дружелюбие жителей города. От имени китайской делегации я выражаю вам сердечную благодарность».

На конференции удалось договориться о создании биржи деловых контактов. На ней зарегистрировались представители 103 китайских и 328 южноуральских компаний. После следующих мероприятий, уже в Китае, число китайских предприятий на бирже наверняка возрастёт.

Чтобы были здоровы

Примечательно, что сфера сотрудничества с Китаем охватывает и такое социально значимое направление, как медицина.

Во время конференции делегация из города Хэйхэ посетила Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. Гостей познакомили с работой центра, рассказали о его технологическом оснащении.

«Восемь лет назад руководство области при поддержке правительства страны приняло правильное решение войти в общероссийскую программу строительства федеральных медицинских центров высоких технологий, — рассказал делегации заместитель главного врача центра в Челябинской области Андрей Саевец. — Сегодня в стране семь таких центров, которые специализируются на болезнях сердца, и все они с технической точки зрения один типовой и, наверное, лучший на настоящее время проект высокотехнологичного медицинского учреждения. Параллельно со строительством центра главной задачей стало создание команды специалистов. Мы совместно с южноуральской системой здравоохранения эту задачу успешной выполнили и выполняем. Как следствие, например, в 2017 году наш центр в Челябинске по качеству предоставляемых медицинских услуг делит второе-третье места с Московским НИЦССХ имени Бакулева, пропустив вперёд лишь Алмазовский центр в Петербурге».

Интерес китайцев к работе центра был не случаен: город Хэйхэ активно растёт, в нём уже проживает более миллиона человек, поэтому стороны договорились о совместной работе и обмене специалистами.

Китайцы в «Уральской Швейцарии»

Во время переговоров китайские гости не ограничились лишь Челябинском. Они также объехали несколько городов горнозаводской зоны Южного Урала, где создаётся туристический кластер.

Так, в Златоусте участники конференции посетили объекты, которые могут войти в кластер спорта и медицинской реабилитации «Уральская Швейцария». Один из них — это лыжно-биатлонный комплекс имени С. И. Ишмуратовой. Здесь гости из Поднебесной осмотрели трассу, административный корпус, расспросили о ходе строительства нового центра, о том, как он способен способствовать улучшению подготовки спортсменов, их реабилитации.

«Нам было бы интересно проработать возможность спортивно-туристического сотрудничества со златоустовскими коллегами. В Харбине есть подобный комплекс, и в перспективе можно было бы совершать обмен спортсменами, — сообщил генеральный директор ООО Суйфэньхэская компания культурного развития «Боюэ» Хуан Сэнь. — Не меньший интерес представляют и очень красивые места Златоуста — леса, горы, поэтому надеемся на развитие партнёрских отношений и в сфере туризма».

Также гостям показали экспонаты холодного украшенного оружия и гравюры в ассортиментном кабинете Златоустовской оружейной фабрики.

По итогам поездки уже есть предварительная договорённость о включении Златоуста в список городов туристического маршрута для групп из КНР.