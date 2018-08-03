В центре Нижнего Новгорода Volkswagen насмерть сбил женщину

Женщина получила смертельные травмы в результате ДТП на пешеходном переходе возле ТЮЗа на улице Максима Горького в Нижнем Новгороде сообщает региональное управление ГИБДД

Водитель автомобиля Volkswagen сбил пешехода около 12:30 2 августа. По данным Госавтоинспекции, женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадавшую доставили в больницу имени Семашко, где она скончалась.

За рулем автомобиля был мужчина 1988 года рождения с водительским стажем пять лет. Обстоятельства происшествия уточняются.