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В центре Нижнего Новгорода Volkswagen насмерть сбил женщину
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В центре Нижнего Новгорода Volkswagen насмерть сбил женщину 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Женщина получила смертельные травмы в результате ДТП на пешеходном переходе возле ТЮЗа на улице Максима Горького в Нижнем Новгороде сообщает региональное управление ГИБДД.
Водитель автомобиля Volkswagen сбил пешехода около 12:30 2 августа. По данным Госавтоинспекции, женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадавшую доставили в больницу имени Семашко, где она скончалась.
За рулем автомобиля был мужчина 1988 года рождения с водительским стажем пять лет. Обстоятельства происшествия уточняются.
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