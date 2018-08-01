Пешеходные переходы в Нижнем Новгороде станут бело-желтыми

Панова. Пешеходные переходы в Нижнем Новгороде теперь будут наносится на проезжую часть в бело-желтой расцветке, чтобы их было лучше видно. Такое решение было принято по итогам инспекционного объезда главы города Владимира

В ночь с 31 июля на 1 августа 2018 года мэр вместе со специалистами администрации и общественниками проверил, как идет работа по нанесению разметки термопластиком на дорогах, отремонтированных по программе «Безопасные и качественные дороги». Глава города проверил участки на улицах Переходникова, Плотникова, Львовской и проспекте Бусыгина В Автозаводском районе.

«Я поставил задачу на всех основных магистралях использовать для разметки термопластик. Это, фактически, год гарантии, — заявил Владимир Панов. — То есть, через год мы должны сюда прийти и увидеть покрытие почти в таком же состоянии, как сейчас».

По словам заместителя главы города Александра Герасименко, терморазметка лучше обычной отражает свет и не исчезнет после зимы. Директор МКУ «Центр организации дорожного движения» Дмитрий Брылин сообщил, что терморазметка будет нанесена на 32 отремонтированных участках дорог Нижнего Новгорода.

«Температура термопластика — около 190 градусов, что обеспечивает отличное сцепление с асфальтом, — отметил заместитель генерального директора подрядной организации Сергей Богатырев . — На термопластик под давлением распыляется стеклошарик, благодаря которому обеспечивается нужный угол светоотражения».

По словам члена Общественной палаты Нижнего Новгорода Сергей Скворцова, терморазметка послужит повышению безопасности на дорогах. Координатор проекта «Карта убитых дорог» ОНФ Андрей Нестеренко заявил, что нанесение термопластиковой разметки позволит в разы снизить концентрацию дорожно-транспортных происшествий.

«Я считаю, что общественный заказ на ремонт магистралей, нашедший отражение в «Карте убитых дорог» Автозаводского района, после окончания ремонта на Бусыгина и Переходникова будет практически выполнен, — отметил Андрей Нестеренко. — Сделаны очень большие объемы работ, и нижегородцы это оценят должным образом».