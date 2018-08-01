Красный забор, который незаконно установили в Шарташском лесопарке, снесли

Красный деревянный забор, который установили в Шарташском лесопарке в конце июня принялись разбирать. Об этом у себя на страничке в Facebook написал директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин.

«Обязали арендатора ООО «Областной центр недвижимости» («Карасики») демонтировать незаконно возведённый забор на территории Шарташского лесного парка, — написал в Facebook Зиганшин. — Также были выявлены и другие многочисленные нарушения у вышеуказанного арендатора, начаты процедуры административного производства по факту нарушения законодательства об особо охраняемых природных территориях».

На кадрах, которые снял директор, видно, что рабочие разбирают забор.

Юрист базы отдыха ранее в разговоре с Е1.RU утверждал, что с их стороны всё законно, но если министерство считает, что забор поставлен с нарушениями, то они готовы его демонтировать.

Не так давно мы писали, что директор Шарташского лесопарка запретил заезжать на территорию парка на машинах, теперь туда пускают только автомобили экстренных служб и арендаторов. Сегодня камера видеонаблюдения сняла, как двое мужчин спилили замок со шлагбаума, чтобы проехать к Шарташу.

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