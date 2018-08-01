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Красный забор, который незаконно установили в Шарташском лесопарке, снесли
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Красный забор, который незаконно установили в Шарташском лесопарке, снесли 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Красный деревянный забор, который установили в Шарташском лесопарке в конце июня принялись разбирать. Об этом у себя на страничке в Facebook написал директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин.
«Обязали арендатора ООО «Областной центр недвижимости» («Карасики») демонтировать незаконно возведённый забор на территории Шарташского лесного парка, — написал в Facebook Зиганшин. — Также были выявлены и другие многочисленные нарушения у вышеуказанного арендатора, начаты процедуры административного производства по факту нарушения законодательства об особо охраняемых природных территориях».
На кадрах, которые снял директор, видно, что рабочие разбирают забор.
Житель Екатеринбурга пожаловался, что забор возводят в прогулочной зоне на особо охраняемой территории, и в парк с проверкой выходили сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, они посчитали, что забор стоит незаконно.
Юрист базы отдыха ранее в разговоре с Е1.RU утверждал, что с их стороны всё законно, но если министерство считает, что забор поставлен с нарушениями, то они готовы его демонтировать.
Не так давно мы писали, что директор Шарташского лесопарка запретил заезжать на территорию парка на машинах, теперь туда пускают только автомобили экстренных служб и арендаторов. Сегодня камера видеонаблюдения сняла, как двое мужчин спилили замок со шлагбаума, чтобы проехать к Шарташу.
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