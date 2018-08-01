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В библиотеке на улице Мневники проведут программу «Если ты пешеход»
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В библиотеке на улице Мневники проведут программу «Если ты пешеход» 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В рамках летней читальни «Книжный бульвар» у входа в библиотеку № 225 Хорошево-Мневников состоится познавательно-игровая программа «Если ты пешеход», посвященная Международному дню светофора.
— Посетители библиотеки ответят на вопросы викторины «Внимание, улица!» и тем самым проверят свои знания правил дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения на дороге. Также гости будут разгадывать загадки, ребусы и кроссворды, посвященные всему, что пешеходы ежедневно могут увидеть на улице. Дети примут участие в конкурсе рисунков «Правила я соблюдаю», посвященном правилам дорожного движения, а в творческой мастерской изготовят забавные модели светофора, — рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы ЦБС СЗАО Татьяна Иванова.
Мероприятие пройдет 8 августа, начало в 16.00. Вход свободный. Библиотека № 225 находится по адресу: ул. Мневники, д. 10, корп. 1. Телефон для справок: 8 (499) 191-63-10. (ео)
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