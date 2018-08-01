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В храме Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских освящена икона Царственных страстотерпцев
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В храме Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских освящена икона Царственных страстотерпцев 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
В минувшее воскресенье, 29 июля, в день памяти святых отцов шести Вселенских Соборов клирик храма Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских в Старых Черемушках иерей Антоний Фукс освятил икону святых Царственных страстотерпцев. Как сообщается на сайте храмового комплекса, образ был выполнен иконописцем Александрой Тюриной в рамках проекта по написанию избранных храмовых икон праздников и чтимых святых.
В ходе проекта каждый желающий может заказать в храме для написания икону любимого святого. Работу по написанию икон выполнит опытный иконописец Валентина Зволинская и сотрудники ее мастерской.
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