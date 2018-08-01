В САО приступили к строительству двух переходов через МЦК

В САО внеуличные пешеходные переходы через Московское центральное кольцо (МЦК) планируют ввести в эксплуатацию к 2019 году. Строители уже вышли на объекты. Переходы появятся в районах Коптево и Сокол.

— На надземном переходе, соединяющем улицу Врубеля и 1-й Волоколамский проезд на границе Северного и Северо-Западного округов, в районе дома 10 по улице Панфилова, ведутся подготовительные работы и переустройство инженерных коммуникаций, — отметил Бочкарев.

Кроме того, на севере города началось сооружение надземного перехода, который соединит Михалковскую улицу с проездом Черепановых. Здесь ведется устройство свайных фундаментов под опоры перехода.

Строительство всех переходов планируется завершить в конце 2018 — начале 2019 года. (еп)