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В САО приступили к строительству двух переходов через МЦК
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В САО приступили к строительству двух переходов через МЦК 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В САО внеуличные пешеходные переходы через Московское центральное кольцо (МЦК) планируют ввести в эксплуатацию к 2019 году. Строители уже вышли на объекты. Переходы появятся в районах Коптево и Сокол.
— На надземном переходе, соединяющем улицу Врубеля и 1-й Волоколамский проезд на границе Северного и Северо-Западного округов, в районе дома 10 по улице Панфилова, ведутся подготовительные работы и переустройство инженерных коммуникаций, — отметил Бочкарев.
Кроме того, на севере города началось сооружение надземного перехода, который соединит Михалковскую улицу с проездом Черепановых. Здесь ведется устройство свайных фундаментов под опоры перехода.
Строительство всех переходов планируется завершить в конце 2018 — начале 2019 года. (еп)
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