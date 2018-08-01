Псковская область не освоила бюджет на туризм из-за затянувшихся археологических раскопок

ПСКОВ , 1 августа. / ТАСС /. Затянувшиеся археологические исследования в центре Пскова не позволили всей области полностью использовать выделенные средства из бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)». Об этом сообщила ТАСС пресс-служба областного правительства.

"Реконструкция улицы Свердлова началась в 2017 году, объект является переходящим. В связи с тем, что объект находится в исторической части города, реконструкция ведется в особом порядке с участием археологов. В ходе раскопок было обнаружено кладбище XIV века и ценные артефакты, в данной связи сложилась ситуация, требующая тщательной работы археологов, сроки выполнения работ и освоения средств были сдвинуты", — пояснили в пресс-службе.

Ингушетия, Ранее сообщалось, что своевременное освоение выделенных средств из бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)» за первую половину 2018 года показали только семь субъектов РФ, среди которых Алтай Карачаево-Черкесия , а также Удмуртская, Вологодская, Новгородская и Тверская области. По данным, озвученным главой Ростуризма Олегом Сафоновым, освоение средств федерального бюджета в Псковской области составило лишь 79,4%. На данный момент в регионе завершается реконструкция улицы Свердлова, это последний объект туристско-рекреационного кластера (ТРК) «Псковский» в рамках мероприятий целевой программы.

Представители администрации региона также уточнили, что «на сегодняшний день график производства работ был скорректирован». «Техническая готовность объекта составляет 70%, все работы будут выполнены в установленные сроки, все средства будут освоены в полном объеме», — добавили в пресс— службе.

Ранее сообщалось, что проект реконструкции улицы Свердлова в Пскове является завершающим этапом в создании единого туристского маршрута вдоль крепостных стен Окольного города. По оценке властей, реконструкция улицы позволит повысить транспортную доступность к достопримечательностям, кроме того, за счет обновления инженерных коммуникаций улучшится водо— и теплоснабжение близлежащих жилых домов. Объем бюджетного финансирования в этом году составляет более 265 млн рублей, из них 210 млн рублей средства федерального бюджета. По планам властей, реконструкция улицы Свердлова будет завершена до конца 2018 года.

ТРК «Псковский» — это один из пилотных проектов, реализуемый в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 2011-2018 годы». За 7 лет реализации проекта в Пскове удалось реконструировать набережные рек Великая и Пскова, территорию вокруг псковского Кремля и Детский парк, а также центральные улицы города. Кроме того, в Пскове был построен ряд объектов туристической инфраструктуры. Все это, по оценке властей, позволило повысить конкурентоспособность туристского рынка региона.