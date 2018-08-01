УрФО: бабушка-наркодиллер, свиньи на улицах и экстремальное сэлфи

Отпуск? А что такое отпуск? Уральские блогеры не знают, что это такое. Да и зачем, если блогер — это не профессия, а хобби. И это хобби однозначно приносит только положительные эмоции, а потому и отдыхать от такого времяпрепровождения не надо. А пока блогосфера продолжает радовать себя и нас интересными постами, сделайте одним из своих увлечений чтение нашего обзора.

В прошлом выпуске Блоговизора одними из самых обсуждаемых событий были организованные во многих городах митинги против пенсионной реформы. Блогер zergulio ( Сергей Колясников ) из Екатеринбурга на днях подвел своеобразный итог этим событиям: «Вот и прошли две волны митингов против повышения пенсионного возраста. Учитывая, что против пенсионной реформы у нас 90+ процентов граждан, численность митингов явственно говорит о том, что народ не верит ни КПРФ , ни тем более Навальному. Хорошо это или плохо? Думаю хорошо. Нас почти 30 лет за нос водят, выпуская то одного барана впереди, то другого. Надоело. В Москве вышли 6’500 человек. Население Москвы 12’500’000 чел. Это при том, что против повышения пенсионного возраста у нас более 80% населения. Даже процент поддержки указанных в статье граждан считать лень. Толку там от этих сотых и тысячных. Зюганов, Удальцов, Навальный — это уже даже меньше чем просто ноль. Это минус. Люди устали от „лидеров“, рифмующихся с нехорошим словом и после каждой акции ракетой несущихся в Администрацию президента с отчетом и за баблом».

Дмитрию Анатольевичу Медведеву и Затем zergulio, продолжая тему, поделился одной интересной историей, имеющей актуальную мораль: «В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативникам стало известно местонахождения тайника с 2 кг различных синтетических наркотиков. О том, кто придёт за ними, ничего известно не было. Закладка находилась в черте города, в одном из спальных районов, за жилым домом, в кустах. И вот оперативники прибыли на место и стали ждать. Место довольно тихое, народу ходит мало. Ну, кто же придёт? Интрига. Спустя несколько часов на горизонте показалась бабуля. Она не спеша шла вдоль дома. Ну гуляет бабушка… Однако бабушка остановилась около того места, где находилась закладка, затем залезла в кусты, уверенно взяла тот сверток и пошла дальше. Оперативники пребывали немного в шоке: что это? Ошибка? Бабушка случайно нашла сверток и решила забрать себе в надежде что там что-то ценное? Так нет, действия её были явно не случайными. А может она видела, как кто-то что-то прятал, и решила посмотреть что там? Или может бабуля… В любом случае операция была сорвана, оперативники задержали старушку и доставили в Управление. Несколько часов бабуля упорно молчала, не называла даже своего имени. Всё время от неё старались узнать правду, уговаривали дать показания. В итоге старушка сдалась и в обмен на обещанный домашний арест согласилась дать показания. Оказалось, что ей 62 года. Она работает закладчицей уже около года. Причём делала это настолько успешно, что в день ей удавалось раскидать по 50 закладок, что просто отличный показатель даже для молодых людей. Разумеется в число подозреваемых она никогда не попадала. Даже если едет наряд ППС, ну кто додумается обыскать бабулю? Ну гуляет себе, ну и на здоровье. С техникой, якобы, разобралась сама. А эти 2 кг… короче труды бабушки не прошли напрасно, её заметили и решили повысить до уровня „склада“. Дома при обыске у старушки было обнаружено 600 тысяч рублей наличными. Её история, на мой взгляд, достойна освещения на Первом канале, как пример человека, который „работает“ в 62 года и не жалуется на размер пенсии! Спасибо депутатам Государственной Думы Владимиру Владимировичу Путину за интересные перспективы и увлекательную жизнь в 60+».

На днях житель Челябинска vlad1_74 назвал одним из показателей падения экономики в стране увеличение количества незаконных кредитных организаций. О том, что их количество возросло за последнее время, он рассказал читателям своего блога: «Число незаконных кредитных организаций за год выросло в два раза, констатировал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях , сообщил 30 июля канал РБК. По словам директора департамента Валерия Ляха, к 1300 выявленным в прошлом году организациям без лицензии на финансово-кредитную деятельность прибавилось ещё 1890. Чаще всего нарушители противозаконно используют названия легальных учреждений, добавляя к ним „микрофинансовая компания“ или „микрокредитная компания“, но в реестре ЦБ такие не значатся. В первом полугодии 2018 года ЦБ возбудил процедуру блокировки 1104 интернет-сайтов, из которых 182 — сайты псевдобанков. По нелегальным 208 биржевым дилерам Forex материалы переданы в правоохранительные органы . Также Лях сообщил, что выявлены с начала года 82 финансовые „пирамиды“, маскирующиеся то под ООО, то под потребительские кооперативы, то существующие в виде интернет-проектов. Были обнаружены признаки такого нарушения еще у двух ИП и одного АО. Заметной тенденцией, по словам Ляха, стало применение в качестве приманки в „пирамиду“ слов „инвестиции в криптоактивы“. В таких конторах средний вклад граждан существенно — в два с половиной раза — выше обычного и составляет более ста тысяч рублей (в обычных — около 30–40 тыс.). Напомним, в 2017 году кредитных организаций, не имеющих лицензии на финансовую деятельность от Центрального Банка России было выявлено 1,3 тыс. За истекшие полгода ЦБ перестроил свою работу по выявлению нелегальных ростовщических контор и „пирамид“, теснее взаимодействуя с региональными властями, органами правопорядка и общественностью. Нам никто в России не скажет истинное положение вещей, тем более, что хвастаться нечем. В экономической статистике все ангажированы. Не уверен, что правительство имеет свои закрытые статистические данные дающие им объективную оценку. По-моему, вообще единственным критерием является выплата зарплаты, т.к. при её задержке можно написать в прокуратуру и суд и то, это люди делают тогда, когда существует угроза закрытия предприятия, в противном случае можно будет потерять работу. Зарплату стали задерживать, именно поэтому у людей возрастает потребность перехватить денег в микрокредитных организациях, где не спрашиваю всякие справки. Трудной ситуацией народа пользуются недобросовестные дельцы».

Екатеринбуржец с ником kirill_potapov ( Кирилл Потапов ) не так давно посетовал на своих земляков, не соблюдающих чистоту на улицах Екатеринбурга: «Какие же мы свиньи! Часто приходится слышать, что нам государство что-то ДОЛЖНО! Безусловно, государство должно выполнять перед жителями страны свои обязательства: должна быть качественная бесплатная медицина, образование, рабочие места и так далее. А теперь вспомним, что государство это не только „должно нам“, но и мы. Мы должны. Без нас его не существует. И вот тому небольшой и простой пример, который, я думаю, происходит повсеместно в нашей необъятной Родине. Вот, например, в обычном парке Чкалова в Екатеринбурге каждые выходные люди устраивают настоящий свинарник. Естественно, чаще всего парк „загрязняется“ в пятницу и выходные дни. Пока наши люди не поймут, что государство это мы, что государственные проблемы — это наши личные проблемы. Пока некоторые люди будут вести себя, как свиньи — то и будут жить они, как в свинарнике. Неужели так трудно забрать с собой мусор? Тем более, что рядом есть мусорные баки. Вот она — мера ответственности и осознанности, которая на мой взгляд отлично характеризуется словами „начни с себя“. Начнем с себя? Воспитаем в себе добрые и хорошие качества и, быть может, жить станет легче и проще в нашей стране?»

Земляк Кирилла Потапова voxpop_66 (Илья Будкевич) недавно поделился новостью, которая учит тому, что своей жизнью надо дорожить и не терять голову в поиске экстремальных ощущений: «Очередной трагический случай с любителем сделать эффектное селфи произошел в Свердловской области . В Кушве молодой человек залез на опору линии электропередачи, чтобы сделать снимок. Парень и раньше проделывал такие трюки, на его странице в сети есть фото, сделанное на высоте на подобной опоре. В прошлый раз обошлось, а теперь подросток задел провод и погиб от разряда тока высокого напряжения. Поезда, линии электропередач, крыши домов и мосты… Ну сколько раз твердить любителям хайпа, что экстремальные сэлфи чаще заканчиваются трагедиями, чем лайками в инстаграмах, которые по сравнению с жизнью ничто. Просто пустое место. Пора уже в школах вводить предмет по ОБЖ, связанный с новыми веяниями и технологиями…»

Житель Тюмени ayrat72 (Айрат Исмагилов) на днях посетил частный аэродром в селе Поповка близ Омска . С подписчиками он поделился всеми интересными подробностями поездки: «В рамках экспедиции „Россия — Япония . Резервы человечества“ запланировано множество мероприятий совместно с РАОПА (общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов). В Омске мы побывали на частном аэродроме в селе Поповка. Аэродром не просто частный, а, можно сказать, семейный. Делами управляет глава семьи — Александр Анисимов , а вся его дружная семья помогает ему в этом непростом деле. Это уже четвертый частный аэродром в Омске. Отличительной чертой аэродрома Поповка является то, что он зимой принимает воздушные судна на колесах. В день нашего посещения в Поповке практиковались курсанты Сибирского авиационного кадетского корпуса имени А. И. Покрышкина. Случается в жизни такое, что детские мечты мы не реализуем. Причем довольно часто. Некоторым, особо настойчивым, это удается во взрослой жизни. Настойчивым оказался и Александр. Пилотным удостоверением дело не ограничилось. Пришла идея по созданию частного аэродрома. Сейчас она успешно реализуется. При аэродроме действуют учебный и сертификационный центры, парашютный клуб ExtremeSky. В ближайшем будущем прыжки будут доступны любому желающему. После обучения и медкомиссии, естественно. Автодом нашей экспедиции припарковался между бортом парашютистов и Цессной Александра. На Цессне нам довелось полетать над Омском, я обязательно покажу вам виды с высоты. До этого мне доводилось наблюдать этот американский самолет только издалека. Например, в полете на авиашоу „В гостях у Ютэйр“ два года назад. Кроме прыжков можно просто совершить полет на самолете малой авиации. Проводятся воздушные экскурсии. Планируем построить детский городок, — делится Александр, — Чтобы у жителей города была возможность провести интересные выходные. Самых маленьких членов семьи можно оставить развлекаться в детском городке, пока молодые родители находятся в полете над городом».

А astori_18 не так давно рассказала о удивительном изобретении китайских архитекторов — доме с водопадом: «Люди согласны отправиться на край света, чтобы увидеть самую живописную достопримечательность природы — водопад. Поэтому не удивительно, что кому-то в китайской строительной компании Guizhou Ludiya Property Management пришла в голову мысль: „А почему бы нам не построить небоскреб с ниспадающим водопадом?“ Вот так и появился самый высокий в мире искусственный водопад, а люди никак не могут решить, хорошая это идея или нет. Нельзя отрицать, что водопад действительно выглядит эффектно, создавая великолепную радугу перед зданием, когда светит солнце. Но искусственному водопаду, расположенному в городе Гуйян, столице провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая , требуется 4 больших насоса для подъема рециркулированной воды на высоту 107 метров, откуда она падает вниз. Несмотря на то, что удалось преодолеть все трудности, с которыми столкнулись инженеры во время создания такого необычного сооружения, из-за затрат на электроэнергию, которые, как полагают, превышают 100 долларов в час, водопад используется только в особых случаях. Некоторые жители Гуйян положительно воспринимают новую достопримечательность своего города, считая, что она поспособствует развитию туризма в провинции. К тому же, Хуангошу — самый известный водопад в Китае — также расположен в провинции Гуйчжоу, и водопад на небоскребе может быть оригинальной рекламой этому. Но многие люди отреагировали негативно на осуществление этого проекта, т.к. считают его крайне расточительным. Гуйян сейчас переживает быстрый рост, поскольку люди стекаются сюда со всех частей провинции, чтобы воспользоваться строительным бумом. А ведь всего лишь пять лет назад это была одна из беднейших провинций Китая. Но сейчас правительство хочет построить большой центр обработки данных в Гуйяне. Таким образом, экономика быстро развивается».

Приятного вам чтения — и пусть на протяжении всей жизни вам достаётся только лучший кусок пирога!