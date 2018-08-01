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В Уфе Сипайлово на день останется без воды
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В Уфе Сипайлово на день останется без воды 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Завтра, 2 августа, жители микрорайона Сипайлово останутся без воды. Коммунальщики с 11 утра и до 11 вечера отключат и холодное, и горячее водоснабжение.
Воды не будет один день
— Такие меры приняты для замены задвижки по ул. Ю. Гагарина 16/2, — пояснили в городской администрации.
Набрать воду в тазики и кастрюли придется тем, кто живет по адресам:
ул. Ю. Гагарина 16/1, 16/2, 18, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/2, 24/3;
ул. Н. Ковшовой 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13;
ул. Набережная 7, 9, 9/1, 9/2, 11, 11/1, 11/2.
Предупреждён — значит вооружён. Узнать об отключениях можно на сайтах управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, на сайте УЖХ Уфы и в СМИ. Или по старинке — прочитав объявление на информационном стенде у входа в свой подъезд.
— В постановлении правительства сказано, что управляющие организации должны информировать потребителя о дате начала проведения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг не позднее чем за 10 рабочих дней до начала перерыва, — говорит Марат Шангареев.
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