Природоохранная прокуратура ошиблась в расчетах? Чиновники уверяют, что в Тюмени достаточно деревьев

До реконструкции площадь Борцов революции была настоящим садом

Администрация Тюмени ответила природоохранной прокуратуре на представление, где были перечислены нарушения закона по части озеленения города. Чиновники не согласились с аргументами прокуроров. В частности, с расчетом прокуратуры , показывающим, что в Тюмени в разы меньше зелени, чем должно быть.

Как считала природоохранная прокуратура

Специалисты надзорного органа подсчитали, что на одного жителя Тюмени приходится всего 4,73 квадратных метра зелени — это в разы меньше существующей нормы (10 «квадратов» на человека — прим.ред). При расчете природоохранная прокуратура учла все существующие скверы, бульвары, парки и лесопарки.

Как считали в администрации

В администрации Тюмени с этим расчетом не согласились. Чиновники решили учитывать не только территории площадью более пяти гектаров, но и более мелкие озелененные участки, расположенные в зонах жилого и общественно-делового назначения. Прибавив к территории скверов, парков и лесопарков площадь небольших зеленых уголков чиновники получили приличную цифру — 21,2 квадратных метра на человека.

Что представляют из себя зеленые уголки?

Республики, 94 Когда-нибудь многочисленные зеленые уголки, которые уже сейчас учитывают в расчетах, возможно станут действительно зелеными, но пока это площадки с брусчаткой, скамейками, детскими или спортивными площадками, а иногда еще и различными арт-объектами. К примеру, у дома №94 по улице Республики ставили герб Тюмени, но он здесь не прижился. На благоустройство этой небольшой территории из городского бюджета выделили 5,7 миллионов рублей. Помимо нового асфальта и лавочек здесь решили посадить пять лип и цветы.

В этом году здесь появились красивые клумбы, а замену демонтированному арт-объекту пока не нашли

Сквер «Серебряные ключи»

Новый сквер совсем небольшой. Его площадь составляет чуть более одного гектара

В качестве доказательства своей работы по увеличению количества озелененных территорий администрация Тюмени вспоминает скверы «Шахматистов» и «Серебряные ключи», созданные в 2016 году.

Деревья в сквере еще не выросли

Изначально стоимость проекта реконструкции сквера «Серебряные ключи» составляла более 62 миллионов рублей, но во время проведения конкурса ее удалось снизить до 54 миллионов рублей. В итоге получилась хорошая площадка для прогулок с детьми и занятий спортом, но можно ли её считать сквером? Судить вам.

Газоны в новом сквере есть, но основную его площадь занимают различные площадки

Здесь отдыхающие могут заниматься спортом

Планы по озеленению Тюмени: от итысяч деревьев до дендропарка

В 2018 году в рамках компенсационного озеленения в городе обещают посадить 3666 деревьев. Деньги на это в бюджете есть. Только в прошлом году вырубленные деревья пополнили городскую казну на 88 миллионов рублей. В следующем году чиновники обещают увеличить объем компенсационных посадок и высадить уже не около четырех, а девять тысяч деревьев.

При наличии финансирования до 2040 года планируется создание предусмотренного Генпланом дендропарка (этнопарк) в районе Гилевки. Проектно-сметная документация уже разработана. С учетом цен 2007 года стоимость строительства дендропарка составляет 1 миллиард рублей. Здесь же, возле Гилевской рощи, планируют построить новый парк площадью около 30 гектаров.

Пока администрация Тюмени и природоохранная прокуратура выясняют, чей расчет является верным, мы решили провести опрос среди читателей и получили вот такие результаты. Делитесь своим мнением в комментариях.