Нахлупин предложил бизнесменам из Словакии возможности вложения в Крым

"На виду точка приложения возможных будущих инвестиций Словацкой Республики в санаторно-курортный комплекс… Крайне немаловажная часть — сельское хозяйство, виноградарство, которое испокон веков благоприятствует в Крыму. Конечно же, это виноделие, современное виноделие. В принципе винный кластер имеет большой потенциал", — отметил он.

Также Нахлупин рассказал о перспективах вложений в «выращивание персиковых и других видов косточковых». Он также указал на большой потенциал судостроительного кластера.

"Мощности, которые имеются на наших заводах, свидетельствуют о том, что мы можем создавать уникальные корабли, плавсредства, и, думаем, что это один из недооцененных, потенциально возможных центров притяжения инвестиций в Республику", — отметил он.

Нахлупин также рассказал о потенциале содового завода и "Крымского титана" . По его словам, в Крыму предусмотрены механизмы реализации инвестиционных возможностей.

"Мы можем без конкурса, без аукциона, без конкурентной процедуры выделения земельных участков недвижимости решением Совета по улучшению инвестиционного климата принимать решения, чтобы вы могли быстро приложить свои инвестиционные возможности, свои финансы", — подчеркнул он.