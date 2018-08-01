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Fesco прокомментировала информацию о долгах перед сотрудниками
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Fesco прокомментировала информацию о долгах перед сотрудниками 

Rambler News Service 1 час назад
Группа Fesco провела часть платежей работниками заранее до ареста счетов. Задолженности перед сотрудниками в настоящее время нет, сообщил группа.
«Ограничения операций с отдельными счетами некоторых компаний группы — это нештатная ситуация, но мы уверены, что наших компетенций достаточно для обеспечения стабильной операционной деятельности всей группы. Что касается выплат сотрудникам, то заранее понимая риски, часть платежей мы провели заблаговременно авансом. В настоящий момент задолженности перед сотрудниками нет», — сообщили в группе.
Ранее представитель Fesco, выступая в суде по делу об обжаловании ареста счетов компаний группы, рассказал, что «большие социальные волнения могут быть из-за невыплаты зарплаты с мая 2018 года».
«Люди на Дальнем Востоке другой ментальности. Они долго терпеть не будут (невыплату зарплаты). Уже были забастовки докеров ранее, они требовали и получили повышение заработной платы», — сказал представитель Fesco в суде 1 августа.
Ранее сообщалось, что совладелец группы «Суммы», которая является акционером головной структуры группы Fesco, Зиявудин Магомедов и его брат Магомед арестованы по решению Тверского районного суда по подозрению в мошенничестве, хищениях и организации преступного сообщества.
Также сообщалось, что в рамках уголовного дела арестованы счета, активы 24 компаний группы «Сумма», личные банковские счета, денежные средства и другое имущество, включая четыре автомобиля и две квартиры.
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