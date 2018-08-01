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Три путешественника впервые преодолели Берингов пролив на катамаране
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Три путешественника впервые преодолели Берингов пролив на катамаране 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Впервые в истории мореплавания Берингов пролив был преодолён на надувном катамаране океанского класса «Искатель», сообщает сетевое издание YSIA.RU.
Переправа через Берингов пролив состоялась в рамках историко-географической экспедиции «Байкал-Аляска», которая стартовала еще весной прошлого года. Общая протяженность водного пути в итоге составит 13 тысяч километров.
Глобальная экспедиция «Байкал-Аляска» проходит в несколько этапов. В прошлом году путешественники прошли 7 тысяч километров от Байкала до Петропавловска-Камчатского, где катамаран перезимовал. В этом году им предстоит пройти общий путь в 6 тысяч километров.
Берингов пролив считается среди мореплавателей сложным, опасным из-за течений, неустойчивой погоды и ветров. С погодой членам экспедиции повезло, и они прошли 366 запланированных километров за 30 часов. Переправа завершилась в американском городке Ном (Аляска). Подробности опубликованы в аккаунте экспедиции в соцсетях.
После завершения экспедиции будет выпущен фильм на русском и английском языках, путеводитель по маршруту «100 лучших мест от Байкала до Аляски» и фотокнига.
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