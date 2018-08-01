Появление лоукост-вагонов выгодно для пассажиров, заявили в Совфеде

МОСКВА , 1 авг — РИА Новости . Введение в поездах дальнего следования лоукост-вагонов без биотуалетов и кондиционеров выгодно пассажирам, поскольку снизит цены на такие перевозки, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Рязанский.

Ранее стало известно, что " Федеральная пассажирская компания " (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) планирует выделить старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их выбытия в отдельный временный бренд эконом-бюджет, а в остальных ввести три класса обслуживания.

"Такое предложение выгодно для пассажиров, поскольку от его реализации цены на билеты будут ниже", — сказал Рязанский.

По его словам, решение ФПК является нормальным, так как в конкурентной экономике должны быть предложения на каждую категорию спроса.

"Кто будет покупать билеты в эти лоукост-вагоны? Те, кого устраивает низкий уровень комфорта, особенно не на слишком дальние расстояния, и кто хотел бы заплатить меньше. Таких пассажиров и сейчас много", — отметил Рязанский.

Глава комитета считает, что если ФПК ошиблась в своих маркетинговых расчётах, то против такого решения проголосуют сами пассажиры «своим карманом» и не будут покупать билеты. «Не думаю, что это ударит по пассажирам, повысит цены на билеты, наоборот. Если людей не устроят новые предложения, они просто не купят билет», — заявил сенатор.