Ещё
Появление лоукост-вагонов выгодно для пассажиров, заявили в Совфеде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новая страна признала Крым российским
Новая страна признала Крым российским

Появление лоукост-вагонов выгодно для пассажиров, заявили в Совфеде 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Введение в поездах дальнего следования лоукост-вагонов без биотуалетов и кондиционеров выгодно пассажирам, поскольку снизит цены на такие перевозки, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Рязанский.
Ранее стало известно, что "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) планирует выделить старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их выбытия в отдельный временный бренд эконом-бюджет, а в остальных ввести три класса обслуживания.
"Такое предложение выгодно для пассажиров, поскольку от его реализации цены на билеты будут ниже", — сказал Рязанский.
По его словам, решение ФПК является нормальным, так как в конкурентной экономике должны быть предложения на каждую категорию спроса.
"Кто будет покупать билеты в эти лоукост-вагоны? Те, кого устраивает низкий уровень комфорта, особенно не на слишком дальние расстояния, и кто хотел бы заплатить меньше. Таких пассажиров и сейчас много", — отметил Рязанский.
Глава комитета считает, что если ФПК ошиблась в своих маркетинговых расчётах, то против такого решения проголосуют сами пассажиры «своим карманом» и не будут покупать билеты. «Не думаю, что это ударит по пассажирам, повысит цены на билеты, наоборот. Если людей не устроят новые предложения, они просто не купят билет», — заявил сенатор.
Последние новости
Такого, как в Армении, на постсоветском пространстве еще не было Суд Николаевской области отменил решение о статусе русского языка Киев семимильными шагами идет к "демонтажу" Украины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России178
Новая страна признала Крым российским114
В застенках ДНР нашлись сотни россиян251
Российских журналистов в Африке убила экономия48
Лепс ударил Аллу Михееву397
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение