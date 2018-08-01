На лидера неоязычнков Екатеринбурга завели дело об экстремизме

В отношении лидера неоязыческого объединения «Схорон еж Славен» в Екатеринбурге Владимира Серги возбудили уголовное дело.

Znak.com сообщает, что 26 июля в доме Владимира Серги провели обыск, у него изъяли системные блоки, диски, кассеты, литературу, знаки древних рун и стяги. Дело возбудили по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». С Серги взяли подписку о невыезде.

Владимир Серга сообщил порталу «66.ru», что на него завели дела после репоста какой-то записи в интернете. «С материалами дела меня пока не знакомили», — сказал он. Мужчина предположил, что уголовное дело связано с конфликтом, который у неоязычников произошёл с православными активистами. В октябре активисты собрали сто подписей с требованием снести в парке «Оленьи ручьи» идол Перуна.