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На лидера неоязычнков Екатеринбурга завели дело об экстремизме
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На лидера неоязычнков Екатеринбурга завели дело об экстремизме 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
В отношении лидера неоязыческого объединения «Схорон еж Славен» в Екатеринбурге Владимира Серги возбудили уголовное дело.
Znak.com сообщает, что 26 июля в доме Владимира Серги провели обыск, у него изъяли системные блоки, диски, кассеты, литературу, знаки древних рун и стяги. Дело возбудили по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». С Серги взяли подписку о невыезде.
Владимир Серга сообщил порталу «66.ru», что на него завели дела после репоста какой-то записи в интернете. «С материалами дела меня пока не знакомили», — сказал он. Мужчина предположил, что уголовное дело связано с конфликтом, который у неоязычников произошёл с православными активистами. В октябре активисты собрали сто подписей с требованием снести в парке «Оленьи ручьи» идол Перуна.
«Суть конфликта — это позиция РПЦ, которая на сегодняшний день почему-то считает, что только она имеет единственно правильную точку зрения. И что надо всех выстраивать под одну гребёнку. И что величие страны — это достижение только последних десяти веков», — заявил Серга.
ИД «Собеседник»: последние новости
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