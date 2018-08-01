Ещё
Министр цифрового развития назвал свидетельство о рождении лишним документом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министр цифрового развития назвал свидетельство о рождении лишним документом 

Ведомости 10 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Бумажное свидетельство о рождении — лишний и ненужный документ, который можно полностью заменить электронной записью. Об этом заявил на заседании совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.
«По факту рождения ребенка в тот же момент должна появляться запись о том, что он родился, и не нужно свидетельство о рождении. Это страшно звучит, но это так. Бумажка никому не нужна, нужна запись о том что появился новый человек», — передало агентство ТАСС сова Носкова.
Министр отметил, что сейчас после рождения ребенка необходимо получить несколько бумаг: справку о рождении, свидетельство о рождении, прописку, выписку из домовой книги и прочие, но все их тоже способна заменить запись о рождении. «Мы пытались автоматизировать до сих пор, но это неправильно. Эти процессы нужно выравнивать и сглаживать», — добавил Носков.
По словам министра, в перспективе возможен переход на электронное удостоверение личности.
Бумажное свидетельство о рождении ребенка выдается бесплатно в день обращения, оформление можно начать через сайт Gosudlugi.ru. Для получения документа нужно медицинское свидетельство о рождении или заявление свидетеля родов вне больницы и паспорт по крайней мере одного из родителей. Свидетельство о рождении является основанием для оформления СНИЛС, полиса ОМС и регистрации ребенка по месту жительства.
Ведомости: последние новости
Егора Крида и Тимати оштрафовали за концерт на крыше машины «Мама надеется, что ее дочь найдут». В Чебаркуле 15-летняя школьница утонула, катаясь на гидроскутере Красноярская прокуратура требует ужесточить наказание экс-главе РЭК
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России187
Новая страна признала Крым российским156
В застенках ДНР нашлись сотни россиян249
Лепс ударил Аллу Михееву397
Российских журналистов в Африке убила экономия51
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение