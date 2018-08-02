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В первый день преодоления «Тропы разведчика» на армейских играх в Новосибирске лидирует команда Китая
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В первый день преодоления «Тропы разведчика» на армейских играх в Новосибирске лидирует команда Китая 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На конкурсе «Отличники войсковой разведки-2018», в котором соревновались 4 команды, лучший результат продемонстрировали военнослужащие из Китая.
В первый день прохождения этапа «Тропа разведчика» на Международном армейском конкурсе «Отличники войсковой разведки-2018», в котором соревновались 4 команды, лучший результат продемонстрировали военнослужащие из Китая.
Преодоление комплекса препятствий «Тропа разведчика» будет проходить в течение двух дней. Согласно жеребьевке, первыми на этапе выступили военнослужащие из Китая, Судана, Казахстана и Армении. Разведчикам из Китая удалось прийти к финишу за 42 минуты и 34 секунды. Второй результат показала команда из Казахстана — 43 минуты и 25 секунд. «Тропа разведчика», длиной более 700 м, включает в себя свыше 20 различных препятствий, имитирующих разрушенные здания, заборы с колючей проволокой, рвы с водой, участок зараженной местности и заминированные площадки. Кроме того, военнослужащим необходимо продемонстрировать слаженность действий при отражении атаки группы условного противника, установлению связи и подрыву участка железной дороги.
Во второй день проведения этапа соревнований выступят команды из Узбекистана, Беларуси, России и Зимбабве. Международный конкурс «Отличники войсковой разведки-2018», в котором принимают участие военнослужащие из 8 стран, проходит на полигоне «Кольцово» в Новосибирской области.
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