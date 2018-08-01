В Волгограде проводят рейды в сфере розничной торговли алкоголем

Волгограде проводятся рейды по выявлению фактов незаконной торговли алкогольной продукцией в розничной сети.

По данным пресс-службы городской администрации, в отношении собственников трех торговых объектов в Советском районе администрацией Волгограда инициированы судебные разбирательства.

Одним из нарушителей назвали собственника здания по улице Днепростроевской. «Здесь располагается пивной бар. Администрация района обратилась в суд с требованием признать объект незаконно возведенным и демонтировать его в принудительном порядке», — заявили в мэрии.

В отношении владельца еще одного питейного заведения, расположенного по улице Казахской, 28 «Г», вопрос уже решен. Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил требование муниципалитета в полном объеме и признал отсутствующим право собственности на указанный объект.

В настоящее время проводится судебная экспертиза по факту деятельности пивного павильона по улице академика Королева, 1 «Б». Здесь собственник построил здание с двумя пристройками на территории, относящейся к зоне парков, скверов и садов.

Добавим, аналогичные работы проводятся и в других районах Волгограда. Так, в Ворошиловском районе с начала года выявлено почти 20 объектов, в которых незаконно продавалась алкогольная продукция и пиво. Владельцы павильонов обязаны в течение 15 дней после расторжения договоров демонтировать их и вернуть земельный участок городу в том виде, в котором он был им предоставлен.