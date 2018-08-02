Более 4000 лет. В Салехарде обнаружили древнее захоронение времен медного века 

В городском саду Салехарда, расположенном в центральной части достопримечательного места регионального значения «Территория села Обдорского XVIII-XIX», археологи продолжают научные исследования. Обнаруженные артефакты первоначально подтверждали ранее установленную датировку — эпоху позднего средневековья.
Но 31 июля на глубине около полутора метров найдено древнее захоронение времен энеолита (медный век) с уникальным инвентарём. Это захоронения возрастом более четырех тысяч лет — редкость для всей циркумполярной зоны, что однозначно повышает его историко-культурную ценность для учёных и истории окружной столицы.
Раскопки осуществляет НПО «Северная археология-1» из Нефтеюганска по предписанию службы государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО. Археологические работы в городском саду Салехарда ведутся в рамках государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. Они предшествуют работам по реконструкции и благоустройству территории сада.