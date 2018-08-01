В Архангельске введут «сухой закон» по случаю Дня ВДВ

Архангельске 2 августа в День Воздушно-Десантных Войск будут введены ограничения на продажу алкоголя.

Массовые мероприятия пройдут по следующему графику:

— с 12 до 12 часов 50 минут — на площади Мира (в районе мемориала Вечный огонь»);

— с 13 часов до 13 часов 15 минут — в районе пересечения пр. Троицкого и ул. Логинова («Рябиновая аллея»);

— с 13 часов 30 минут до 15 часов 30 минут — у Мемориала «Площадь Памяти» (Вологодское (Кузнечевское) кладбище).

Согласно законодательству, запрещена розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на расстоянии не менее чем сто метров от границ территорий проведения публичного мероприятия в местах массового скопления граждан. Это правило действует за два часа до начала проведения, во время проведения и в течение одного часа после окончания проведения публичных мероприятий.