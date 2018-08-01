Российские спецслужбы опять готовятся нанести удар по Черногории, Амфилохий и Ириней сеют семя раздора

Российские спецслужбы с помощью своих исполнителей готовятся нанести второй удар по Черногории , чтобы дестабилизировать ее, как утверждает в интервью CdM специалист по безопасности Дарко Трифунович. Он не сомневается, что два года назад Черногория дала отпор великому злу, однако то была только первая попытка, и, по словам Трифуновича, будет продолжение того сценария.

В последние дни Черногория столкнулась с жестокими обвинениями, связанными с положением сербов в нашей стране. Несколько дней назад патриарх Сербский Ириней заявил, что положение Церкви в Черногории сегодня чуть ли не хуже, чем во времена османской оккупации, а положение сербов сопоставимо с периодом пресловутого фашистского Независимого государства Хорватия

Нечто подобное еще до заявления Иринея сказал и бывший министр иностранных дел Сербии Вук Еремич . Подобные высказывания звучат постоянно, и Черногорию в них преподносят как страну, в которой у меньшинств нет никаких прав.

Трифунович не удивлен происходящим и отмечает, что подобные заявления неслучайны. По его словам, готовится продолжение того зла, которое творилось два года назад, но уже в новой форме.

«В нашей работе в сфере безопасности существуют определенные индикаторы, на основе которых мы делаем определенные выводы. Первый параметр: кто те люди, которые могут повлиять на безопасность Черногории в интересах России . Что это за организации, НПО, структуры госбезопасности России, которые стоят за происходящим и за которыми стоит, как мы его называем, путинский Сорос — Константин Малофеев . Кто его исполнители, кого он финансирует в Черногории. Нам известно, что его цель — дестабилизировать Черногорию и развязать там братоубийственную войну между черногорцами и сербами, а также между Сербией и Черногорией и между Республикой Сербской и Черногорией», — утверждает Трифунович.

Он считает, что античерногорскую политику в Черногории проводит высшее духовенство.

«Сербской православной церковью злоупотребляют. Амфилохий и Ириней вместо того, чтобы заниматься духовными вопросами, сеют семя раздора. Когда человек, который облачен в рясу религиозного лица, ступает на поле политической борьбы, он теряет статус религиозного авторитета. Амфилохий и Ириней превратились в политиков. Если Амфилохий и Ириней — помощники российских спецслужб, то пусть надевают российскую форму, чтобы мы знали, с кем имеем дело», — говорит эксперт.

По словам Трифуновича, можно ожидать, что очередная попытка дестабилизировать обстановку в Черногории начнется с травли в СМИ, с помощью церкви и НПО. Эксперт отмечает, что ни в коем случае никому, в том числе Амфилохию и Иринею, нельзя позволять ссорить сербский и черногорский народ.

«Никто не смеет нарушать отношения между двумя народами. А эти люди делают это в интересах России», — утверждает Трифунович и добавляет, что опасность исходит от Республики Сербской.

«Черногорские власти должны помешать любому вероятному влиянию оттуда и созданию там полувоенных формирований, которые так или иначе могли бы угрожать Черногории», — говорит Трифунович. По его словам, в настоящий момент Черногория находится в сложнейшем положении с точки зрения ее безопасности.

«В связи с этим Веселин Велёвич назначен на пост директора Управления полиции. Будут и другие кадровые изменения, и нужно укрепить также другие службы, в особенности Агентство национальной безопасности (ANB)», — отметил Трифунович.

Политический аналитик из Загреба Давор Дженеро в беседе с CdM, сказал, что, когда речь идет о националистических кампаниях, исходящих из Сербии, очень трудно отличить, что является плодом самодеятельности, а что — частью масштабного плана по распространению российского влияния.

«Мало примеров таких же откровенно националистических выпадов, какой продемонстрировал патриарх Иереней в Черногории. Его метафоры и сравнение положения кого-то в Черногории с временами турок или Независимого государства Хорватия априори неприемлемы, так как режим в Черногории — это плюралистическая парламентская демократия, которая в высшей степени привержена защите прав всех своих граждан. Сербская православная церковь соглашается с ролью политического инструмента и тем самым уже давно вредит положению верующих, о которых ей бы стоило постоянно заботиться. И патриарх, и владыка Амфилохий систематически делают политические великодержавные заявления о Черногории, забыв о дискурсе отцов церкви. Это, с одной стороны, подрывает свободу вероисповедания, а с другой — нарушает автономию религиозных институтов, как и политической арены», — утверждает Дженеро.

По его словам, Сербия годами упорно работает над тем, чтобы разрушить определенную часть черногорского общественного корпуса.

«Группа, которая называет себя сербами в Черногории, не отличается каким-то иным этническим происхождением, иной культурой или вероисповедованием от остальных граждан Сербии. В этой связи они не отвечают критериям, согласно которым мы могли бы отнести их к национальному меньшинству. Единственная особенность группы, считающей себя сербами в Черногории, в том, что эти люди, во-первых, не признают черногорской государственности, а во-вторых, не хотят быть частью европейской и евроатлантической социальной и политической среды, поскольку рассматривают Черногорию как потенциального члена воображаемого евразийского объединения», — говорит Дженеро.

По его словам, с начала этого года цели России на Балканах полностью прояснились: она заинтересована в создании зоны из четырех «нейтральных» государств под предводительством Сербии.

«Уже закрепленное членство Черногории в НАТО , а также Македония , которая недавно сделала выбор в пользу евроатлантической ориентации, — вот две основные проблемы, мешающие воплотить в жизнь доктрину Сергея Лаврова . Поэтому Россия оказывает такое сильное давление на Черногорию и Македонию. Однако злоупотребление иерархами Сербской православной церкви и опасные заявления, в рамках которых режим в Подгорице сравнивают с турецким правлением или фашистским Независимым государством Хорватией, уже выходят за рамки привычных российских политических заговоров», — отметил Дженеро, беседуя с CdM.

В том, что ведется целенаправленная кампания против Черногории, убежден и председатель Либеральной партии Андрия Попович.

«Несомненно, ведется целенаправленная кампания против нашего государства, клерикально-политическая кампания, и реализуют ее в основном те же лица, что и несколько лет назад. Мы должны проявить выдержку и терпение, ведь мы создаем светское и религиозно нейтральное государство. Особенно опасны жестокие политические методы и попытки злоупотребить верующими (я имею в виду действия патриарха Сербской православной церкви Иринея). Тем не менее Черногории уже удалось ответить на подобные провокации даже в более сложный период с точки зрения политики и безопасности, чем сейчас», — сказал Попович.

Если судить по словам тех, кто профессионально занимается вопросами безопасности, то Балканам «покой только снится».