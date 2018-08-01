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Полиция разыскивает седого мужчину с усами в Пятигорске
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Полиция разыскивает седого мужчину с усами в Пятигорске 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Пожилой мужчина пропал без вести в Пятигорске, сообщили STAV.AIF.RU в МВД по СК.
Житель города-курорта вышел из дома 26 июля и до сих пор не вернулся. Он ушёл в тапочках, тёмно-серых шортах и бело-коричневой рубашке. Мужчине 61 год, он среднего роста и плотного телосложения. У него короткие седые волосы, усы и светлые глаза.
Полиция обращается ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, незамедлительно сообщить в дежурную часть по телефонам 02, 102 (с мобильного), (8793) 369-250, (8793) 369-359.
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