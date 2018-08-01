20 родников благоустроят в Подмосковье до конца года

«Проект «Родники Подмосковья» реализуется третий год, он получил широкую поддержку населения и благотворителей. Хочу поблагодарить всех, кто помогает нам благоустраивать подмосковные источники», — сказал Коган.

По словам министра, в прошлом году удалось благоустроить 15 природных объектов. Всего в регионе насчитывается около 730 источников.

В настоящее время проходит заключительный этап работ на роднике в городском округе Пушкино . Коган уточнил, что в ходе работ подрядчику пришлось столкнуться с неожиданными проблемами. «В частности, при обустройстве новой купели в водоносном слое образовался так называемый плывун, и вода стала уходить. Строителям пришлось устраивать глиняную перемычку-замок, чтобы сохранить воду в купели», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.