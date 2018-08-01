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20 родников благоустроят в Подмосковье до конца года
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20 родников благоустроят в Подмосковье до конца года 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
20 родников благоустроят на территории Московской области до конца года, сообщил министр экологии и природопользования региона Александр Коган. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 1 июля.
«Проект «Родники Подмосковья» реализуется третий год, он получил широкую поддержку населения и благотворителей. Хочу поблагодарить всех, кто помогает нам благоустраивать подмосковные источники», — сказал Коган.
По словам министра, в прошлом году удалось благоустроить 15 природных объектов. Всего в регионе насчитывается около 730 источников.
В настоящее время проходит заключительный этап работ на роднике в городском округе Пушкино. Коган уточнил, что в ходе работ подрядчику пришлось столкнуться с неожиданными проблемами. «В частности, при обустройстве новой купели в водоносном слое образовался так называемый плывун, и вода стала уходить. Строителям пришлось устраивать глиняную перемычку-замок, чтобы сохранить воду в купели», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В Подмосковье реализуется множество программ по благоустройству территорий. Особой популярностью у местного населения, по данным областного правительства, пользуется программа реконструкции парков культуры и отдыха. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам муниципалитетов внимательно относиться к мнению жителей при планировании каких-либо изменений.
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