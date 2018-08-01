«Имел семью и недвижимость»: глава корейской буддийской общины покинет пост

Соль Чжон является «директором» ордена Чогё и отвечает за административные вопросы функционирования общины.

Ранее его обвиняли в том, что он предоставил поддельные документы об образовании, владел недвижимостью и в тайне имел семью, что запрещено для монахов этого течения.

Сам руководитель общины неоднократно отрицал обвинения, но все же столкнулся с волной критики со стороны последователей, под давлением которых и вынужден был покинуть свой пост.

Соль Чжон обещал оставить дела до собрания членов общины 16 августа.