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«Имел семью и недвижимость»: глава корейской буддийской общины покинет пост
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«Имел семью и недвижимость»: глава корейской буддийской общины покинет пост 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Глава самого массового течения буддизма в Южной Корее монах Соль Чжон сообщил о решении покинуть свой пост на фоне коррупционного скандала, сообщает газета «Чосон Ильбо».
Соль Чжон является «директором» ордена Чогё и отвечает за административные вопросы функционирования общины.
Ранее его обвиняли в том, что он предоставил поддельные документы об образовании, владел недвижимостью и в тайне имел семью, что запрещено для монахов этого течения.
Сам руководитель общины неоднократно отрицал обвинения, но все же столкнулся с волной критики со стороны последователей, под давлением которых и вынужден был покинуть свой пост.
Соль Чжон обещал оставить дела до собрания членов общины 16 августа.
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