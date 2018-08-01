Никольское кладбище в Зеленограде могут благоустроить с помощью «Ритуала»

Зеленоградские власти совместно с Департаментом с Департаментом торговли и услуг Москвы прорабатывают вопрос о передаче земельных участков, прилегающих к Никольскому кладбищу, в пользование ГБУ «Ритуал».

Об этом в интернет— приемной префектуры ЗелАО сообщил заместитель префекта Дмитрий Лавров , отвечая на обращение жителя округа на горячую линию редакции «Сорок один». В обращении содержалась просьба оградить кладбищенскую территорию в 5-м микрорайоне на выезде из Зеленограда.

По словам Д. Лаврова, руководству города известно об этой ситуации и принимаются меры по решению данной проблемы. Одно из таких решений — передача земель возле кладбища «Ритуалу» для переноса входной группы и обеспечения технической возможности проведения благоустроительных работ.