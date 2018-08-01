Ещё
Никольское кладбище в Зеленограде могут благоустроить с помощью «Ритуала»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новая страна признала Крым российским
Новая страна признала Крым российским

Никольское кладбище в Зеленограде могут благоустроить с помощью «Ритуала» 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
Зеленоградские власти совместно с Департаментом с Департаментом торговли и услуг Москвы прорабатывают вопрос о передаче земельных участков, прилегающих к Никольскому кладбищу, в пользование ГБУ «Ритуал».
Об этом в интернет— приемной префектуры ЗелАО сообщил заместитель префекта Дмитрий Лавров, отвечая на обращение жителя округа на горячую линию редакции «Сорок один». В обращении содержалась просьба оградить кладбищенскую территорию в 5-м микрорайоне на выезде из Зеленограда.
По словам Д. Лаврова, руководству города известно об этой ситуации и принимаются меры по решению данной проблемы. Одно из таких решений — передача земель возле кладбища «Ритуалу» для переноса входной группы и обеспечения технической возможности проведения благоустроительных работ.
Савелки: последние новости
Молодежная палата района Савелки организовала веселый праздник на Черном озере В загородных СНТ открылись мини-офисы столичных центров госуслуг В КЦ «Зеленоград» открывается «Лаборатория волонтерских практик»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России182
Новая страна признала Крым российским138
В застенках ДНР нашлись сотни россиян248
Лепс ударил Аллу Михееву397
Российских журналистов в Африке убила экономия49
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение