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Во время шествия десантников в Курске ограничат проезд машин
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Во время шествия десантников в Курске ограничат проезд машин 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Власти Курска рассказали о праздничных событиях, которые пройдут в городе в День ВДВ, 2 августа.
В 10:20 пройдет традиционное шествие десантников из парка им. Дзержинского до Пролетарского сквера, где в 11.00 начнётся митинг с возложением венков и цветов к памятнику «Курянам, погибшим в Афганистане». Вечером, в 16:00, на площади перед Дворцом молодёжи пройдет праздничный концерт.
Во время шествия ограничат движение машин по правой стороне улицы Дзержинского и через площадь перед Дворцом молодёжи во время концерта.
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