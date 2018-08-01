Во время шествия десантников в Курске ограничат проезд машин

Власти Курска рассказали о праздничных событиях, которые пройдут в городе в День ВДВ, 2 августа.

В 10:20 пройдет традиционное шествие десантников из парка им. Дзержинского до Пролетарского сквера, где в 11.00 начнётся митинг с возложением венков и цветов к памятнику «Курянам, погибшим в Афганистане ». Вечером, в 16:00, на площади перед Дворцом молодёжи пройдет праздничный концерт.

Во время шествия ограничат движение машин по правой стороне улицы Дзержинского и через площадь перед Дворцом молодёжи во время концерта.