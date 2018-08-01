В Башкирии разрабатывают план эвакуации на случай войны

Башкирии начали разрабатывать план на случай военных действий. Документ, подписанный премьер-министром республики, размещен на официальном портале правовой информации.

Разработкой плана займется специальная комиссия, в которой будут созданы группы связи и оповещения, учета эвакуированного населения, жизнеобеспечения, размещения в безопасном районе, дорожного и транспортного обеспечения, эвакуации материальных и культурных ценностей. В документе прописаны задачи комиссии как в мирное время, так и при выполнении мероприятий по гражданской обороне и непосредственно в ходе эвакуации. Председателем назначен заместитель премьер-министра правительства РБ Салават Сагитов.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook