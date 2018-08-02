В Башкирии готовят новый план эвакуации на случай войны 

Правительство РБ утвердило план по эвакуационным мероприятиям взамен на устаревшее постановление 2012 года — «О планировании эвакуационных мероприятий военного времени».
Эвакуировать мегаполис — задача не из легких
Соответствующий документ подписал Премьер-министр Рустэм Марданов. Согласно ему, создадут эвакуационную комиссию и сформируют систему нештатных органов, которые в случае войны займутся необходимыми мероприятиями. Алгоритм действий предварительно согласуют с МЧС России по РБ, но прежде они должны будут пройти специально обучение по гражданской обороне.