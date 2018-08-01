Двуликий Путин 

Москва взялась координировать возвращение 1,7 миллионов сирийцев, бежавших в соседние страны от долгой и разрушительной войны, которая постепенно уходит в прошлое. Российский представитель заявил об этом в Бейруте, взяв на себя обязательства гаранта и посредника в сложной задаче по решению сложной задачи обеспечения возвращения 890 тысяч сирийских беженцев, нашедших пристанище в Ливане, из 5,6 миллионов перемещенных лиц, находящихся в этой зоне. Они боятся преследований, и Москва берется обеспечить их безопасность.
После этого спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев направился в Иорданию. Таким образом, Путин показывает свое дипломатическое влияние в конфликте, в котором он активно поддерживает режим Асада.
Еще один проект, свидетельствующий о том, что Россия намерена восстановить свою ведущую роль на мировой арене, связан с аннексией Крыма. Воодушевленный эффективностью политики свершившихся фактов, он принял решение о строительстве моста через Керченский пролив, что позволило ему значительно ускорить интеграцию Крыма в состав РФ. И пока внешний мир все еще сопротивляется присоединению Россией части украинской территории (она к тому же использует свое присутствие в Донбассе для давления на Киев), Путин закрепляет геополитические изменения в Крыму при помощи инженерного сооружения.
Россия восстанавливает свои позиции. Безупречная организация ЧМ по футболу вновь притянула к ней взоры всего мира и позволила прикрыть свои авторитарные шероховатости. Но, пожалуй, самым значительным моментом последних недель была твердость, проявленная Путиным на встрече с Трампом в Хельсинки.
Президент США пообещал вернуть величие своей стране при помощи проведения внутренней протекционистской политики. Глава российского государства, стремящийся восстановить имперское величие, идет по принципиально иному пути: укрепляется в тех местах, которые западные державы бросают на произвол судьбы. Наиболее показательным примером является Сирия.
Никто толком не знает о результатах встречи в Хельсинки. Имиджевую схватку выиграл Путин в тот самый момент, когда Трамп не смог опровергнуть подозрения о российском вмешательстве в избирательную кампанию, которая привела его к власти. Сами республиканцы обвинили Трампа в слабости, когда он оценил спецслужбы своего давнего врага выше собственных.
Твердость, проявляемая Путиным на международной арене, подвергается серьезным испытаниям внутри страны. В конце прошлой недели пенсионеры вновь вышли на улицы, чтобы заявить свой протест против повышения пенсионного возраста. Путин воспользовался началом ЧМ и отправил законопроект на одобрение Госдумы, когда внимание людей было сосредоточено совсем на другом, а СМИ преподнесли информацию в искаженном виде и даже сокрыли ее, следуя указаниям администрации президента. Пенсионная реформа становится той каплей, которая может переполнить чашу терпения российского общества. Это самая нелицеприятная проблема, с которой Путин столкнулся за весь долгий период своего пребывания у власти. У пресловутого богатыря, каким Россия кажется мировой общественности, оказались глиняные ноги.