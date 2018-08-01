Двуликий Путин

Москва взялась координировать возвращение 1,7 миллионов сирийцев, бежавших в соседние страны от долгой и разрушительной войны, которая постепенно уходит в прошлое. Российский представитель заявил об этом в Бейруте , взяв на себя обязательства гаранта и посредника в сложной задаче по решению сложной задачи обеспечения возвращения 890 тысяч сирийских беженцев, нашедших пристанище в Ливане , из 5,6 миллионов перемещенных лиц, находящихся в этой зоне. Они боятся преследований, и Москва берется обеспечить их безопасность.

После этого спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев направился в Иорданию . Таким образом, Путин показывает свое дипломатическое влияние в конфликте, в котором он активно поддерживает режим Асада.

Еще один проект, свидетельствующий о том, что Россия намерена восстановить свою ведущую роль на мировой арене, связан с аннексией Крыма . Воодушевленный эффективностью политики свершившихся фактов, он принял решение о строительстве моста через Керченский пролив, что позволило ему значительно ускорить интеграцию Крыма в состав РФ. И пока внешний мир все еще сопротивляется присоединению Россией части украинской территории (она к тому же использует свое присутствие в Донбассе для давления на Киев), Путин закрепляет геополитические изменения в Крыму при помощи инженерного сооружения.

Россия восстанавливает свои позиции. Безупречная организация ЧМ по футболу вновь притянула к ней взоры всего мира и позволила прикрыть свои авторитарные шероховатости. Но, пожалуй, самым значительным моментом последних недель была твердость, проявленная Путиным на встрече с Трампом в Хельсинки

Президент США пообещал вернуть величие своей стране при помощи проведения внутренней протекционистской политики. Глава российского государства, стремящийся восстановить имперское величие, идет по принципиально иному пути: укрепляется в тех местах, которые западные державы бросают на произвол судьбы. Наиболее показательным примером является Сирия

Никто толком не знает о результатах встречи в Хельсинки. Имиджевую схватку выиграл Путин в тот самый момент, когда Трамп не смог опровергнуть подозрения о российском вмешательстве в избирательную кампанию, которая привела его к власти. Сами республиканцы обвинили Трампа в слабости, когда он оценил спецслужбы своего давнего врага выше собственных.