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Неизвестные снесли ограждение зеленой зоны на Древлянке
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Неизвестные снесли ограждение зеленой зоны на Древлянке 

Карельские вести 1 час назад
Администрация города направила в правоохранительные органы заявление с просьбой провести проверку.
30 июля камеры наружного наблюдения зафиксировали, как неизвестные при помощи трактора сдвинули бетонные блоки, установленные для предотвращения проезда транспорта на ранее благоустроенную пешеходную зону возле дома №25 по Лососинскому шоссе.
В связи с этим Администрация города написала заявление на имя начальника УМВД России по Петрозаводску с просьбой повести проверку и найти злоумышленников.
Напомним, основной этап благоустройства территории вдоль пешеходной дорожки на Лососинском шоссе, где ранее велась несанкционированная торговля, завершен в июле. Там рекультивированы газоны, в рамках акции «Петрозаводску — 100 тысяч деревьев» высажено около 200 кустов спиреи.
По материалам: ptzgovorit.ru
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