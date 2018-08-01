Неизвестные снесли ограждение зеленой зоны на Древлянке

Администрация города направила в правоохранительные органы заявление с просьбой провести проверку.

30 июля камеры наружного наблюдения зафиксировали, как неизвестные при помощи трактора сдвинули бетонные блоки, установленные для предотвращения проезда транспорта на ранее благоустроенную пешеходную зону возле дома №25 по Лососинскому шоссе.

В связи с этим Администрация города написала заявление на имя начальника УМВД России по Петрозаводску с просьбой повести проверку и найти злоумышленников.

Напомним, основной этап благоустройства территории вдоль пешеходной дорожки на Лососинском шоссе, где ранее велась несанкционированная торговля, завершен в июле. Там рекультивированы газоны, в рамках акции «Петрозаводску — 100 тысяч деревьев» высажено около 200 кустов спиреи.