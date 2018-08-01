Согласован проект реконструкции кинотеатра «Экран» в Марьино 

Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства: многофункциональный общественный центр шаговой доступности «Экран». Реконструкция кинотеатра «Экран» по адресу: Новочеркасский бульвар, д. 21А, район Марьино, Юго-Восточный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что после реконструкции в здании снова откроется кинотеатр, состоящий из пяти залов на 510 мест, творческие мастерские, летняя терраса на крыше, кафе и рестораны, а также магазины товаров и услуг первой необходимости — продуктовый супермаркет, дом быта, аптека, детские товары и другое. Внутри районного центра и на летней террасе на крыше здания будут проходить тематические, сезонные ярмарки, спортивные и развлекательные мероприятия. Здание будет адаптировано для маломобильных групп населения.
«Кинотеатр «Экран» был настоящим центром притяжения, излюбленным местом для встречи и отдыха жителей Марьино, но уже несколько лет кинотеатр не выполняет своей исторической функции. Так, после реконструкции здание превратится в многофункциональный районный центр с современным кинозалом, новыми досуговыми активностями, кафе и ресторанами, магазинами товаров повседневного спроса», — приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.