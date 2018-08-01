Не надо хлопать: секреты, которые стюардессам запрещено рассказывать

В каждой профессии есть свои нюансы, и чем необычнее эта профессия, тем интереснее всем прочим узнать ее секреты. Тем более, если речь идет о вашей собственной жизни — ведь на высоте в несколько километров может быть действительно важным знать тайны, которыми стюардессы обычно никогда и ни с кем не делятся.

Клуб 10000 метров

Вообще-то, нет никакого закона, который запрещал бы вам уединиться в туалете с подругой. Вот только заметят ваши уловки наверняка — стюардессы не вчера родились. Вряд ли станут выгонять сразу, но на долгие игры не рассчитывайте: во-первых, туалет нужен всем, а во-вторых, стюардессы могут открыть дверь снаружи.

Электроника при взлете

Сами стюардессы пользуются телефонами почем зря. Просьба выключить все электронные приборы нужна для другого: по статистике, большая часть катастроф происходит именно в это время и лучше, чтобы пассажиры имели шанс на спасение, а не втыкали бы бездумно в экраны.

Хрупкие, но сильные

Этот пункт должны особенно внимательно прочесть те, кто свято верит в необходимость набраться еще до взлета и поорать «Тагиииил» на высоте в пару километров. Бортпроводники в обязательном порядке проходят курсы самообороны и при необходимости могут сломать буяну нос.

Смерть на высоте

Неприятно, но вы вполне можете оказаться на одном ряду с внезапно умершим человеком. Такое случается — редко, но случается. В уставе многих авиакомпаний прописан план действий на этот счет: пассажиров просто просят пересесть, а не долетевший до пункта назначения живым пассажир так и остается в кресле.

Предательский автопилот

Автопилот вовсе не панацея от возможных катастроф, как полагают многие. Пилоты может и выглядят скучающими бездельниками во время полета, но без них самолет будет лететь только в одном направлении — вниз.

Грязь и ужас

Постарайтесь как можно меньше соприкасаться с любыми поверхностями в самолете, а после полета обязательно смените одежду и примите душ. Одеяла и подушки? Лучше будет обойтись: после каждого перелета их не стирают, а просто складывают заново.

Лайфхак с местом

Хотели лететь у окна, но не успели забронировать нужное место? Шанс еще есть. Не торопитесь на посадку, пропустите вообще всех пассажиров. А теперь, когда за вами уже закрываются двери, выбирайте любое свободное место. Попутчиков по дороге самолет подбирать не будет.

Не надо хлопать

Совершенно идиотская привычка хлопать пилотам в конце полета раздражает не только нормальных людей, но и бортпроводников. Во-первых, за дверью рубки пилотам вообще ничего не слышно. Во-вторых, вам в офисе хлопают после успешно выполненной задачи? Это точно такая же работа.