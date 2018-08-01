Где можно купаться в Санкт-Петербурге

Питерские спасатели перешли на усиленный режим работы. Их катера патрулируют Неву, а также многочисленные реки и каналы города: из-за жары появилось слишком много желающих сигануть в воду в неподходящих для этого местах. А потом их приходится вытаскивать на берег — и хорошо, если живыми.

Предугадать, откуда нырнёт очередной прыгун, невозможно. Но, похоже, лидер всё же обозначился: сразу пять человек выбрали в качестве вышки Сампсониевский мост. К счастью, удачно. Все выжили, все выплыли. И хотя прохожие вызвали спасателей, их помощь не понадобилась. Так что сотрудники МЧС просто вышли встретить мужчин на берегу, чтобы поговорить по душам.

А вот 23 июля в Дудергофском канале погиб 16-летний школьник. Он, правда, пытался совершить геройский поступок — спасти 15-летнюю девочку, упавшую с моста, но не рассчитал сил. Так что следом с моста нырнул 21-летний прохожий. Девушку он спасти успел, а парня — нет.

На выходных, когда горожане из-за жары потянулись к воде, нашлась особа, рискнувшая жизнью на недавно открытом Яхтенном мосту, рядом со стадионом на Крестовском острове. Хотя всё шло к тому, чтобы она погибла, — и большая высота переправы, и большое количество катеров и яхт под ней, — дамочке повезло. На глазах оторопевшей публики она вынырнула и мощными гребками направилась к берегу.

Впрочем, хлопот доставляют не только прыгуны, но и обычные купальщики. 28 июля в пруду на Мичманской улице утонул 38-летний мужчина. Его друзья сообщили в МЧС, что он пошёл купаться и не вернулся. Спасатели чуть ли не перекопали всё дно в месте захода в воду, но ничего не нашли. Пришлось расширить поиски. Только под утро тело обнаружили в 30 метрах от берега на 5-метровой глубине.

То же самое произошло и с 18-летним юношей, решившим искупаться в пруду рядом с Бухарестской улицей.

Но, к счастью, спасателям приходится доставать из воды не только трупы. Благодаря патрулированию им удаётся вовремя прийти на помощь. Так, 28 июля они вытащили из Колонистского пруда тонущего 12-летнего мальчишку. Ещё живого мужчину достали из Суздальского озера. Вскоре там же пришлось вытаскивать 23-летнего парня. А ещё через несколько часов на этом водоёме могла случиться настоящая драма: 35-летний мужчина начал тонуть и стал цепляться за 30-летнюю подругу, утаскивая её на дно озера. Спасатели подлетели к ним на катере и подняли на борт обоих.

А на Финском заливе пришлось спасать не купальщиков, а самодеятельных конструкторов, смастеривших катамаран и отправившихся на нём бороздить водные просторы. Вот только катамаран оказался плохо управляемым, и «трёх мудрецов в одном тазу» стало сносить течением. Катер МЧС помог и им: отбуксировал изобретателей к берегу.

Впрочем, безоглядно в воду лезет не только молодёжь. На озере Разлив сотрудники МЧС увидели лежащего на воде без движения 80-летнего мужчину. Доставали его ещё живым, хоть он и был в бессознательном состоянии. Но, увы, к приезду скорой помощи он уже умер, реанимационные мероприятия не помогли.