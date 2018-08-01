Как настроить плавную прокрутку для любой мыши на macOS

Как настроить плавную прокрутку для любой мыши на macOSРабота родных манипуляторов в среде macOS никогда не вызывает нареканий. Удобнейший трекпад до сих пор является одним из главных преимуществ компьютеров Apple перед конкурентами.

Даже весьма противоречивая Magic Mouse отлично справляется с возложенными на неё обязанностями.

В тему: как настроить любую мышь на Mac Страх и ужас начинается, если к Mac подключить мышь стороннего производителя.

Курсор передвигается с лагами и рывками, большинство кнопок не настраивается, а прокрутка страниц в документах или браузере у некоторых может вызвать эпилептический припадок.

Кажется, что заставить любую мышь работать на Mac плавно — невозможно. Это вовсе не так, сейчас расскажем, что делать.

Зачем это нужно

Иногда возникают ситуации, когда приходится использовать мышь сторонних производителей в macOS:

Во-первых, для игр. Да, играют на Mac не все, но если и попадется что-то интересное, то лучше воспользоваться нормальной мышкой с кнопками вместо большой сенсорной панели.

Во-вторых, при переходе с Windows не все могут отказаться от привычного манипулятора.

В-третьих, некоторые специфические приложения гораздо лучше управляются именно отдельным манипулятором, а не через трэкпад.

В-четвертых, те, кто на одном устройстве все время переключаются между macOS и Windows, предпочитают сопрягаемые с несколькими компьютерами мышки.

Во всех этих случаях пользователи вынуждены мириться с рывками и дерганиями картинки при прокрутке.

Как настроить плавную прокрутку

1. Скачиваем приложение SmoothScroll с сайта разработка.

2. Устанавливаем программу и запускаем её.

3. Переходим к настройкам приложения через пиктограмму в строке меню.

Даже при параметрах по умолчанию разница в плавности прокрутки видна невооруженным глазом.

Для ускорения работы можно поднять скорость прокрутки и ускорения, а для визуальной плавности — изменять время анимации. Каждый подберет подходящие настройки, при которых прокрутка максимально приближается к родной для гаджетов Apple , самостоятельно.

Вот так получится пользоваться любым манипулятором с Mac и не проклинать его во время дерганья картинки при прокрутке.