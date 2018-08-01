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Как настроить плавную прокрутку для любой мыши на macOS
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Как настроить плавную прокрутку для любой мыши на macOS 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Как настроить плавную прокрутку для любой мыши на macOSРабота родных манипуляторов в среде macOS никогда не вызывает нареканий. Удобнейший трекпад до сих пор является одним из главных преимуществ компьютеров Apple перед конкурентами.
Даже весьма противоречивая Magic Mouse отлично справляется с возложенными на неё обязанностями.
В тему: как настроить любую мышь на Mac  Страх и ужас начинается, если к Mac подключить мышь стороннего производителя.
Курсор передвигается с лагами и рывками, большинство кнопок не настраивается, а прокрутка страниц в документах или браузере у некоторых может вызвать эпилептический припадок.
Кажется, что заставить любую мышь работать на Mac плавно — невозможно. Это вовсе не так, сейчас расскажем, что делать.
Зачем это нужно
Иногда возникают ситуации, когда приходится использовать мышь сторонних производителей в macOS:
Во-первых, для игр. Да, играют на Mac не все, но если и попадется что-то интересное, то лучше воспользоваться нормальной мышкой с кнопками вместо большой сенсорной панели.
Во-вторых, при переходе с Windows не все могут отказаться от привычного манипулятора.
В-третьих, некоторые специфические приложения гораздо лучше управляются именно отдельным манипулятором, а не через трэкпад.
В-четвертых, те, кто на одном устройстве все время переключаются между macOS и Windows, предпочитают сопрягаемые с несколькими компьютерами мышки.
Во всех этих случаях пользователи вынуждены мириться с рывками и дерганиями картинки при прокрутке.
Как настроить плавную прокрутку
1. Скачиваем приложение SmoothScroll с сайта разработка.
2. Устанавливаем программу и запускаем её.
3. Переходим к настройкам приложения через пиктограмму в строке меню.
Даже при параметрах по умолчанию разница в плавности прокрутки видна невооруженным глазом.
Для ускорения работы можно поднять скорость прокрутки и ускорения, а для визуальной плавности — изменять время анимации. Каждый подберет подходящие настройки, при которых прокрутка максимально приближается к родной для гаджетов Apple, самостоятельно.
Вот так получится пользоваться любым манипулятором с Mac и не проклинать его во время дерганья картинки при прокрутке.
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