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Кадыров призвал покарать убийц журналистов «до того, как на них высохнет кровь»
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Кадыров призвал покарать убийц журналистов «до того, как на них высохнет кровь» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказать убийц трех российских журналистов, погибших в Центральноафриканской Республике, по законам военного времени. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Они должны быть наказаны. И лучше, если по законам военного времени! Жестко! И желательно до того, как на их руках высохнет кровь Джемаля, Радченко и Расторгуева», — заявил он.
Кадыров также выразил соболезнования семьям погибших и выразил надежду, что правоохранительные ведомства и МИД России следают все для того, чтобы виновные в убийствах были наказаны.
«Если соответствует действительности факт их отправки в ЦАР по туристическим визам, то нужно предъявить строгий спрос и к тем, кто организовал это, зная, что подвергает их жизни реальной опасности», — добавил он.
Кроме того, глава Чечни обратил внимание на то, что ряд СМИ уточняют религиозную принадлежность убийц. «Их расстреляли не мусульмане, не христиане, а уголовники, бандиты, преступники, независимо от того, какую организацию или ведомство они представляют», — выразил свое мнение Кадыров.
Во вторник, 31 июля стало известно, что в ЦАР погибли три российских гражданина — журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. По одной из версий они снимали документальный фильм о деятельности в ЦАР так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера. По другой версии — журналисты готовили материал о жизни местных жителей.
Позднее стало известно, что убийцы настигли из на одном из контрольно-пропускных пунктов. Мотивы также разнятся: по одной из версий на них могли напасть грабители из-за дорогостоящей техники, по другой — их атаковали боевики коалиции «Селека».
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