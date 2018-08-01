Клиент отсудил заплаченный гонорар у юристов, не имевших адвокатского удостоверения

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск клиента к юридической компании, которая не сумела из-за отсутствия адвокатского статуса у сотрудников эффективно представлять интересы доверителя в уголовном деле по факту серьезного нарушения ПДД — и отказалась возвращать полученные гонорары.

Как следует из материалов дела, 28 августа 2017 года клиент заключил два договора об оказании юридических услуг с ООО «Санкт-Петербургский центр правовой защиты» — на 50 000 и 120 000 руб. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 264 ч. 1 УК РФ (повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения), и автомобилист нуждался в грамотной общей оценке правовой ситуации, а также подборе нормативно-правовых актов и составлении заявления об оспаривании постановления по делу об административном правонарушении — все это было отражено в условиях первого договора. По второму же юристы брались представлять интересы доверителя в ГИБДД а затем и в суде, при этом знакомиться с материалами дела и давать правовое заключение.

Однако не имея адвокатского статуса, сотрудники компании не могли полноценно защищать клиента в органах дознания. Они не явились на предъявление обвинения, и, по мнению истца, «обманным путем подписали акт выполненных работ». Клиент указывал, что все документы «были подписаны одним днем», по факту юристы вовсе никуда не выезжал. Они не могли оценить правовую ситуацию и оспорить постановление по делу без необходимых документов, так как они ни разу не посетили органы дознания. С доверителем же представители центра правовой защиты общались исключительно по телефону.

Материалами дела подтверждалось, что по факту возможных мошеннических действий сотрудников «Санкт-Петербургского центра правовой защиты» клиент обращался в правоохранительные органы . В свою очередь юристы настаивали на полном исполнении первого из договоров со своей стороны, по второму же, по их утверждению, истец денежные средства не вносил.

Обращаясь в суд, клиент просил расторгнуть оба договора с юрфирмой и взыскать с нее 50 000 руб., неустойку за нарушение срока возврата денежных средств в 50 000 руб., 120 000 руб., а также компенсацию морального вреда в 200 000 руб., штраф, расходы на оплату услуг адвоката в сумме 49 000 руб. и расходы на оформление доверенности в 1700 руб.

Суд согласился с тем, что «Санкт-Петербургский центр правовой защиты» нарушил права клиента как потребителя услуг. В пользу истца взыскана сумма, уплаченная им по договору на оказание юридических услуг, — 50 000 руб. и штраф в 35 000 руб. В удовлетворении требований о взыскании 120 000 руб. по второму договору было отказано, поскольку истец не представил доказательств того, что эти деньги он передал юристам.