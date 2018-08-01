В штабе И. Свиридова обсудят проблему сноса домов на Софийской набережной

В штабе кандидата на должность мэра Москвы Ильи Свиридова намерены обсудить проблему сноса домов на Софийской набережной и внести исторический квартал, подвергающийся сносу, в карту проблем Москвы. Об этом журналистам сообщил эксперт штаба Константин Михайлов.

«Чтобы добиться торжества закона на этой территории и не позволить чужеродному объекту тут появиться, мы, во-первых, будем обращаться в прокуратуру правоохранительные органы , в том числе мы готовим иск в суд. А с И. Свиридовым мы договорились, что этот адрес будет включен в составляемую им карту нарушений и проблемных точек Москвы. Я надеюсь, что это окажет позитивное воздействие на рассмотрение в будущем этого вопроса в городских инстанциях», — сказал К. Михайлов.

Эксперт рассказал, что на территории квартала, ограниченного Фалеевским пер., ул. Болотная и Софийской набережной идет большая стройка.

«Аккурат в этом квартале, в самом сердце охранной зоны Кремля, буквально напротив него, будет построен многофункциональный комплекс, точнее сказать, элитное жилье», — пояснил он.

Он призвал общими усилиями сохранить пейзаж охранной зоны Московского кремля.