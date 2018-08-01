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В Симферополе от амброзии очистят более 40 га городской территории
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В Симферополе от амброзии очистят более 40 га городской территории 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. Порядка 43 гектаров территории Симферополя обработают от амброзии. На сегодняшний день работы уже выполнены на 15 га карантинных объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы со ссылкой на вице-мэра Валерия Гуменюка.
"На сегодняшний день карантинное растение, известное своими аллергенными качествами, ликвидировано на 12 улицах крымской столицы: Кантар, Кара Дениз, Ешиль Ада, Балаклавская, Батурина, Трубаченко, Донская, Артезианская, Перегонец, переулок Лиственный. Специалисты уже обработали порядка 15 гектаров карантинных объектов в городе", — уточнил Гуменюк.
На данный момент бригада рабочих, по его словам, завершает обработку участка в переулке Мраморный, расположенном вблизи крупного торгового центра. Как рассказал представитель подрядной организации Сергей Безкровный, процесс уничтожения опасного растения происходит в несколько этапов.
"Сначала работники выкашивают растение, после чего обрабатывают территорию гербицидом «Ураган форте». Препарат безвреден для людей, впитывается через стебель в корневую систему сорняка. Он способствует как гибели самого растения, так и его семян. После этого растительные остатки закапывают на глубину не менее полуметра", — отметил Безкровный.
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