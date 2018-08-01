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Алла Пугачева переедет жить в Европу
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Алла Пугачева переедет жить в Европу 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Многие российские звезды просто обожают восхвалять родную страну, находясь при этом в эмиграции. За границей своим жильем обладают многие певцы и актеры, но постоянно проживают в Европе и США такие звезды, как Илья Лагутенко, Анжелика Варум, Игорь Крутой, Кристина Орбакайте. К ним скоро присоединится Примадонна российской эстрады — Алла Пугачева.
Вместе со своим супругом Максимом Галкиным и их детьми Гарри и Лизой Алла приехала на Кипр, где совсем недавно приобрела недвижимость. Отпуск семейство проводило в Италии, так что по Европе Пугачева и Галкин кататься любят. Теперь же они решили оформить европейские паспорта, чтобы беспрепятственно жить за рубежом столько, сколько им захочется. Источник сообщает, что певица также хранит свои сбережения в европейских банках, так как больше им доверяет. В данный момент звезда утрясает все бюрократические нюансы эмиграции, а также решила уточнить нюансы своего наследства.
попкорнnews
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