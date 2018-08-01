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На 7% в год будет расти доля систем охранных сигнализацией с управлением голосом
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На 7% в год будет расти доля систем охранных сигнализацией с управлением голосом 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
Системы, которые можно отключать или включать с клавиатуры или брелка, будут постепенно сдавать свои позиции. По данным исследовательской компании IHS Markit, к их доля на рынке сигнализаций снизится с 91% в 2017 году до 81% в 2022 году.
В 2017 году 21% домашних систем были оснащены дополнительными видами подключений и опциями. По мнению специалистов IHS Markit, эта доля будет увеличиваться на 17% в год и к 2022 году дстигнет 35%.
Эксперты считают, что предпочтения пользователей изменились по нескольким причинам. Новый способ управление сигнализацией более эффективен. Не нужно искать брелок, вводить постоянно ПИН-код. Кроме того, голосовой помощник не даст злоумышленнику взломать систему. В ближайшем будущем вместо пароля покупатели охранных сигнализаций будут использовать собственный голос.
Однако инновационный способ есть и «минус». Возможна утечка базы данных с образцами голоса.
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