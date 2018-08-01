Мун Чжэ Ин покинет администрацию президента Кореи

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин подтвердил, что он помнит данные в ходе предвыборной кампании обещания и выедет из комплекса администрации президента , перенеся свой офис в центр Сеула , чтобы «быть ближе к народу». Как сообщили в администрации президента РК, в ближайшее время будет завершено создание специального «Комитета эры президента Мун Чжэ Ина на Кванхвамуне».

В настоящий момент президент и его помощники постоянно находятся в комплексе администрации президента «Чхонвадэ», что в переводе означает «Голубой дом» — по характерному цвету черепицы. Хотя «Чхонвадэ» также располагается в Сеуле, но Мун посчитал, что этот комплекс слишком изолирован от обычного народа, а потому он в ходе предвыборной кампании в 2017 году пообещал, что переедет в правительственный центр в самом центре Сеула, который находится в районе исторических ворот Кванхванмун.

Данные обещания эксперты встретили достаточно скептически, так как прогнозируются серьезные проблемы с обеспечением безопасности первого лица, который собирается работать прямо рядом с одним из главных проспектов города, где к тому же часто проходят и различные демонстрации.

Однако Мун теперь подтвердил, что он не забыл о своих обещаниях и намерен их выполнить. Он также недавно показал, что помнит и о словах быть «близким к народу», когда на днях вечером за кружкой пива обсудил с мелкими бизнесменами проблемы экономики. Встреча произошла в одной из обычных пивных Сеула, что спровоцировало ажиотаж среди корейцев, многие из которых не сразу поверили, что это действительно их президент.

Что касается переноса секретариата президента в центр Сеула, то ожидается, что это произойдет к 2020 году, а специальный комитет займется подготовкой всех необходимых процедур и помещений.

В целом же Мун Чжэ Ин взял цель создать новую, максимально демократичную культуру управления. По словам очевидцев, в ходе заседаний Госсовета и правительства проходит живое обсуждение различных проблем, когда каждый из чиновников может свободно высказаться, вплоть до того, чтобы перебить лидера страны. Также президент не позволяет, чтобы за ним ухаживали, пододвигая во время обеда стул и оказывая прочие подобные знаки внимания.

Кроме того, Мун любит активно общаться с народом, периодически прибегая к экспромтам вроде незапланированных остановок по ходу движения кортежа. Хотя, как признают сотрудники Службы личной охраны президента, им это добавляет хлопот, но они поддерживают новый стиль близкого к народу лидера.