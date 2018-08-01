Министры отчаянно держатся за бархатный сезон

В нашей политике властвует здоровый консерватизм. И идея референдума по пенсионной реформе отклоняется, и предложение «Справедливой России» перенести единый день голосования с сентября на октябрь правительству совсем не нравится. Причём мотивация второго отказа вызывает немало вопросов.

Министры сослались на то, что справедливороссы не предоставили им достаточных статистических выкладок и иных аргументов, способных обосновать необходимость призывать сограждан к избирательным урнам в октябре. И это тот самый случай, когда государственные мужи представляются пребывающими в каком-то ином временном измерении. Действительно, только ленивый не писал о том, что в сентябре на большей части российской территории плещется золотая осень. А потому сограждане ещё наслаждаются бархатным сезоном в отпусках, последними тёплыми деньками на дачах. Не говоря уже о форсированных заготовках и консервировании. Тут уж в поединке между желудком и гражданским долгом победу одерживает желудок.

Раньше у нас было два дня для выбора политического пути: в сентябре и в марте. К слову, президентские выборы всё ещё проходят в оптимальном, с точки зрения явки, марте, когда все новогодние каникулы с последующими болезнями позади, а летнее солнышко только показалось из-за горизонта.

Global Look Press/twitter.com/Toshan_Vl А вот иные общенародные плебисциты сосредоточены на втором воскресенье сентября. И долгое время считалось, что такой порядок, прежде всего, бьёт по коммунистическому электорату, в котором преобладают ещё советские пенсионеры, для которых осенняя дачная страда — это ещё и способ пережить зиму без особых потерь.

Но всё меняется в этом лучшем из миров. И на прошлых муниципальных выборах в сентябре самым активным и последовательным оказался формируемый, достаточно молодой либеральный электорат, который и позволили Яшину с Гудковым-младшим укрепить свои позиции хотя бы на уровне местных советов. И такой результат оказался тем самым разрывом шаблона. Хотя, как мы помним, те выборы изо всех сил мосгоризбирком «сушил».

Считается, что правящая партия гибко меняет избирательную систему, исходя из своего положения. Так, на пике популярности единороссы предпочитали голосование списком. Когда рейтинги снизились, выступили за смешанный порядок с избранием одномандатников, которые им провести проще, чем другим партиям.

Пока, видимо, сентябрь власти устраивает. Притом, что значительные усилия столичной мэрии по расширению зоны голосования для горожан, вплоть до Калужской и Тверской областей, свидетельствует о том, что и на региональных выборах явка, подтверждающая степень доверия населения, играет немаловажную роль. Сколько бы нас сейчас не уговаривали, что после президентских выборов активность избирателей всегда падает.