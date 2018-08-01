Лукашенко: Развивать агропром дешевле, чем импортировать продовольствие

Только в сказках про Буратино колосятся поля чудес без затрата труда. А на деле динамичное развитие этого сектора экономики обходится Минску все равно дешевле, чем импорт продовольствия. Эту сравнительная арифметика приходит на ум по итогам беседы Александр Лукашенко с журналистами на полях 1-й Минской птицефабрики.

Президент, которого цитирует его пресс-служба, напомнил простой статистический факт: один аграрий дает сегодня работу семи-восьми гражданам страны. Понятно, что убрать с полей зерно недостаточно, чтобы вдохнуть запах свежеиспеченного хлеба. «И если мы этот процесс прекратим, представьте: полстраны будет ходить без работы», — предостерег Лукашенко. Кроме того, добавил он, под сельское хозяйство во многом заточена и промышленность страны: от производства плугов до новейших комбайнов.

"Мы уже убедились на практике, что нам дешевле обходится собственное производство, чем импортное молоко и мясо", — подчеркнул президент. Он привел в пример аграрный сектор Союзного государства, где россияне активно взялись за развитие сельского хозяйства, несмотря на наличие огромных ресурсов, которые позволяют импортировать необходимую продукцию.

По мнению главы государства, не зря появился в международном праве и термин «продовольственная безопасность». «Когда у тебя нет своего и тебе кто-то поставляет, он в любой момент тебя может „взять за горло“. И все — нет независимости, нет суверенитета, — пояснил свою мысль Лукашенко. — Кто не нюхал этого хлеба, тот никогда не поймет, что надо иметь свое. Все надо иметь свое, на что мы способны. Это поднимает нацию, людей, дает возможность им зарабатывать».

С другой стороны, добавил он, стоит вопрос: надо ли сегодня производить значительно больше сельхозпродукции, чем сейчас. «Мы не будем форсировать эту задачу, потому что и продать готовую продукцию тоже непросто. Мы пробиваемся сегодня на китайский рынок, диверсифицируем продажи продовольствия по всему миру, чтобы не зависеть только от одного рынка. Мы стучимся во все регионы мира, чтобы продать то, что мы сегодня производим с избытком», — констатировал белорусский лидер.