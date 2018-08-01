В Башкирии планируют оцифровать сельское хозяйство

В республике предстоит решить вопрос цифровизации сельского хозяйства. Об этом заявил глава Башкирии Рустэм Хамитов на мероприятии в рамках семинара-совещания «День поля-2018».

Руководитель региона напомнил, что агропромышленный комплекс подразумевает работу с огромным массивом данных, которые нужно постоянно собирать, обрабатывать и уметь анализировать. Для этого Минсельхоз работает над созданием геоинформационной системы (ГИС) сельского хозяйства. На карту республики предполагается нанести весь массив информации об АПК региона — о работающих людях и предприятиях, выращиваемых культурах, используемой технике и многое другое.

— Это элемент современной цифровой культуры и правильного информационного подхода к развитию нашего сельского хозяйства. Мы имеем привычку опаздывать. В цифровизации нам опаздывать нельзя. Сейчас мир подошел к этим технологиям. И мы тоже должны подойти, — прокомментировал Рустэм Хамитов.

По словам заместителя премьер-министра правительства РБ — министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, в данный момент все цифры о состоянии сельского хозяйства собирается вручную — специалисты в местных администрациях сами обзванивают сельхозпроизводителей с целью получить данные. После внедрения ГИС вся информация будет собираться через личные кабинеты, которые со следующего года будут открыты для фермеров, сельхозпредприятий, переработчиков.

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