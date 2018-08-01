Захарова напомнила об опасности посещения Центральноафриканской Республики 

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook в среду привела выдержки из предупреждений консульского департамента дипведомства об опасности посещения Центральноафриканской Республики (ЦАР).
В нем отмечается, что из-за затянувшегося военно-политического кризиса в стране и практически полного отсутствия государственной администрации, в ЦАР наблюдается высокий уровень преступности. «2/3 территории страны находится под контролем незаконных вооруженных группировок. Силы правопорядка практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится», — процитировала дипломат документ.
Она также напомнила, что в столице ЦАР Банги и за ее пределами регулярны случаи грабежей и убийств мирных граждан, а также нападения на сотрудников международных гуманитарных и неправительственных организаций. Кроме того, с октября 2015 года действует комендантский час в период с восьми вечера до пяти утра.
"Знали об этом те, кто отправлял трех журналистов в «туристическую поездку» в ЦАР?" — задалась вопросом Захарова.
Гибель журналистов в ЦАР Во вторник посольство России в ЦАР сообщило о гибели трех человек в районе города Сибю к северу от столицы страны. В МИД РФ позже сообщили, что при убитых, чьи тела были обнаружены 30 июля, найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Они оформляли свой въезд на территорию республики как туристический. Следственный комитет РФ по факту случившегося возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов ранее рассказал ТАСС, что журналист Орхан Джемаль вместе с оператором Кириллом Радченко и режиссером Александром Расторгуевым работали в ЦАР над документальным фильмом. В свою очередь Захарова заверила, что родственникам погибших будет оказано все необходимое содействие.