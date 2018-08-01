Захарова напомнила об опасности посещения Центральноафриканской Республики

В нем отмечается, что из-за затянувшегося военно-политического кризиса в стране и практически полного отсутствия государственной администрации, в ЦАР наблюдается высокий уровень преступности. «2/3 территории страны находится под контролем незаконных вооруженных группировок. Силы правопорядка практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится», — процитировала дипломат документ.

Она также напомнила, что в столице ЦАР Банги и за ее пределами регулярны случаи грабежей и убийств мирных граждан, а также нападения на сотрудников международных гуманитарных и неправительственных организаций. Кроме того, с октября 2015 года действует комендантский час в период с восьми вечера до пяти утра.

"Знали об этом те, кто отправлял трех журналистов в «туристическую поездку» в ЦАР?" — задалась вопросом Захарова.